やまやコミュニケーションズは10月31日、やまやの新業態「博多もつ鍋やまや食堂 ららぽーとTOKYO-BAY店」をオープンした。

同店では、博多名物の「もつ鍋」と、やまや自慢の辛子明太子を定食スタイルで気軽に楽しめる。ランチからディナーまで、辛子明太子を主役にした定食や、国産牛もつを使用した本格もつ鍋を提供する。

定食は「やまや自慢のもつ鍋膳」(2,400円)、「熟成鶏の唐揚げめんたい風味＆焼き塩さば定食」(1,850円)、「長崎県産 アジフライ定食」(1,750円)などを用意。定食を注文した場合、やまやの辛子明太子・からし高菜・ご飯・うまだしがおかわり自由となる。

長崎県産 アジフライ定食(イメージ)

単品メニューも充実している。「博多もつ鍋 あごだし醤油」(1人前2,300円)、「博多もつ鍋 こく味噌」(1人前2,300円)、「博多もつ鍋 あっさりうまだし」(1人前2,300円)、「一六八時間 熟成明太」(1,050円)、「だし巻き明太玉子焼き」(880円)、「やまやのとり皮5本」(1,100円)などを取りそろえる。

11月16日まで、同店オープンを記念し、やまや公式アプリの来店スタンプが3倍貯まるキャンペーンも実施している。

※鍋は2人前からオーダー可能