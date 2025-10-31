10月31日、千葉県船橋市にある「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY北館建替え計画」の第1期エリアがグランドオープン! 建て替えにより2階建てから3階建てへとスケールアップし、関東初出店3店舗、千葉県初出店26店舗を含む全96店舗が集結する。

目玉となるのはフードコートとレストランを一体として整備した大型フードゾーン。計38店舗が集まり、日本一の店舗数を誇る。今回は新エリアの見どころと10月29日に行われた内覧会の様子を紹介する。

■大規模フードコートには“新鮮な味”が大集結!

北館Ⅰ期エリア3階にはフードコート20店舗、レストラン18店舗が並ぶ日本最大規模の大型フードゾーンが誕生した。

フードコートの席数は北館Ⅰ期エリアだけで約1,400席と大規模。ららぽーとTOKYO-BAY内にあるフードコート全体では合計2,500席となり、日本一の席数となった。小上がり席やキッズスペースを完備したファミリーゾーンを設け、10店舗でキッズメニュー用意されているため、子供連れの家族も快適に過ごせるようになっている。

フードコートには関東初が1店舗と千葉県初が11店舗。関東初出店となるのは福岡で行列を作る「博多一双」のセカンドブランドとなる「Hakata Ramen Issou nossi」だ。「博多一双」のラーメンは“泡系とんこつ”といわれる濃厚スープが特徴。本場・福岡以外では新横浜ラーメン博物館でしか食べられないレアなラーメンだ。そのセカンドブランドとなる「Hakata Ramen Issou nossi」は、ここでしか食べられない豚骨ラーメンとなる。

千葉県初出店となるのは、ミシュラン6年連続受賞「エスサワダ」の澤田州平が手掛けるカジュアル中華の人気店「さわだ飯店」やエンジョイビーフお肉料理専門店「オ肉ヤYOSHIMI」など、ガッツリごはん系が9店。さらに99%カカオを北海道バターに溶け込ませたゴディバオリジナルのチョコレートバターを使用したブラウンクレープの「ゴディバ クレープ」、新業態となる「伊右衛門カフェ」などスイーツ系が2店舗と幅広いジャンルの“新鮮な味”が一堂に集まり、オープンから活気に満ちた賑わいを見せそうだ。

■レストランエリアでは全国初出店の味や体験型レストランが楽しめる

フードコートに繋がるレストランゾーンには、関東初出店2店舗、千葉県初出店8店舗を含む、全18店舗が並ぶ。

関東初出店となるのは、全国初出店となる牛かつ専門店「牛かつ ふたば亭」。こだわりの店内仕込み牛かつに、ビーフシチューやハンバーグなど、もう一品選べるダブルメインの定食を提供する。もう1店舗は全国で牛たん専門店を手掛ける「利久」の新業態1号店「焼肉利久」。こだわりの牛タンと焼肉の両方を楽しめる店となる。

千葉県初出店としては、魚釣りが楽しめる体験型レストラン「釣船茶屋ざうお」が登場。店内にはショッピングモールの中とは思えない大きな船が鎮座し、実際に自分で釣った魚を調理してもらえる。

そのほか本場・博多のもつ鍋店「やまや食堂」から本格スフレパンケーキやフレンチトースト、紅茶の本場英国式ミルクティーが楽しめる「Miss pretty woman」まで、こちらもバラエティーに富んだ味を楽しめそうだ。

■ミシュラン店「ティム・ホー・ワン」には“ここだけ!”のメニューも登場

北館と南館の間に位置するハーバー通りには千葉県初出店でありカフェも併設する「RHC Ron Herman/RHC CAFE」や香港でミシュラン一つ星に輝いた香港点心専門店「ティム・ホー・ワン」がオープン。テラス席もあって、ゆったりと滞在時間を楽しめるつくりだ。

「ティム・ホー・ワン」は、オープニングセレモニーとして招福駆邪を願って中国獅子舞パフォーマンスを披露。テープカットが行われたあと、駆邪と招福を象徴する獅子の舞で盛り上げた。セレモニー後には報道陣向けに人気メニューをお披露目。看板メニューの「ベイクド チャーシューバオ」(880円／3個)のほか、日本ではここだけのメニューとなる「ほうれん草の蒸し餃子」「水晶包(アスパラとエビの蒸し餃子)」「粉果(叉焼・ニラ・長芋とピーナッツの蒸し餃子)」が振る舞われた(実際のメニューは各580円／3個)。点心はどれも毎日皮から手作りしているのだとか。また、見た目も楽しいお子様プレートも用意されている。

■ふなっしーとジャンボくんのメッセージレンガも設置!

北館東側のエントランスには「港の広場」を新設。「ららぽーとTOKYO-BAY北館RENEWAL記念レンガPROJECT」で制作されたメッセージレンガが設置されており、船橋市在住の梨の妖精「ふなっしー」と、千葉ジェッツのマスコットキャラクター「ジャンボくん」とともにお披露目イベントが開催された。

熱狂的なファンの声援に迎えられながらふなっしーとジャンボくんが登場すると、メッセージレンガの除幕式を開始。レンガを目の前にしたふなっしーとジャンボくんは、自分のメッセージが刻まれたレンガを見つけ出して大興奮。ハイテンションでファンにもアピールしていた。ふなっしーやジャンボくんのメッセージレンガは、今後いつでも目にすることができる。

■南船橋エリアのさらなる発展に期待!

今回の建て替えに合わせ、「ららぽーとTOKYO-BAY」と「LaLa arena TOKYO-BAY」を結ぶ新たなブリッジも開通。南船橋エリア全体の回遊性を高めながら、スポーツやエンターテインメントの力を活かした街づくりがさらに進化している。新しく生まれ変わった「ららぽーとTOKYO-BAY」で、これまでにない体験と出会いを楽しんでみては?