タレント・グラビアアイドルの熊田曜子が1日、札幌市豊平区の北海きたえーる(北海道立総合体育センター)で開催された北海道最大級のファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」(「サツコレ2025AW」)に出演した。

熊田曜子

「UP-T(アップティー)」のステージでは、今回もサツコレのために制作されたオリジナルデザインのTシャツをモデルたちが着用。

ステージのトリを務めた熊田曜子は、鍛え上げた美腹筋が際立つへそ出しコーデで、ショートパンツから美脚も披露。抜群のスタイルで観客を魅了した。

ロケなどでも訪れるという北海道の魅力について聞かれると、熊田は「北海道はおいしいものがありすぎてもう大変！昨日はパフェもジンギスカンも食べました！」と笑顔でコメントした。

23回目の開催となった今回の「サツコレ2025AW」は、「ICE MONSTER」をテーマに掲げ、誰もが個性を認め合い支え合いながら、自然と共に生きる強くしなやかな在り方を表現。多彩な演出とともに、120名以上の豪華出演者による約4時間半におよぶ充実のステージを展開した。

