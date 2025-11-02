ソフトバンク、PayPay、LINEヤフー、SB C&Sはこのほど、福岡ソフトバンクホークスのSMBC日本シリーズ2025優勝を記念し、「ソフトバンクホークス 日本一キャンペーン」を実施する。

ソフトバンクホークス

ソフトバンクが実施するキャンペーン

1.最大30万円相当のPayPayポイントなどが当たる

キャンペーン期間中に専用ページから応募すると、抽選で最大30万円相当の「PayPayポイント」や、ホークス選手のサイン入りグッズなどの豪華賞品が当たるキャンペーンを実施する。その他、全国のソフトバンクショップ、ワイモバイルショップおよび家電量販店(一部を除く)の対象店舗来店で、抽選で300円～最大2,000円相当または参加賞として誰でも200円相当のPayPayポイントがその場で当たるキャンペーンを実施する。同キャンペーンは、ソフトバンクやワイモバイル以外を利用中の人でも参加できる。実施期間は2025年10月30日～11月12日午後11時59分まで(店頭でのキャンペーンは10月31日～11月12日の各店の営業終了まで)。

2.抽選で普通為替1万円分をキャッシュバック

ソフトバンクまたはワイモバイルの携帯電話サービスを利用しており、実施期間中にウェブサイトまたは電話で「SoftBank Air」または「SoftBank 光」のいずれかを初めて契約の上、同時に「おうち割 光セット」または「おうち割 光セット(A)」に申し込んだ人を対象に、抽選で300人に普通為替1万円分をキャッシュバックするキャンペーンを実施する。実施期間は2025年10月30日～11月28日午後11時59分まで

3.今だけ年額超おトクキャンペーン

キャンペーン期間中に「ベースボールLIVE」の年額プラン(税込み5,940円)に新規加入の上、指定の応募フォームからエントリーした人に、2,970円相当の「PayPayポイント」をプレゼントする、「ホークスありがとう!今だけ年額超おトクキャンペーン」を実施する。期間は2025年9月27日～11月14日午後11時59分まで。

4.応援ありがとう～次はバスケだ～キャンペーン

キャンペーン期間中に、応募フォームから登録すると、先着で2万250人に「バスケットLIVE」の月額プラン(税込み550円)の料金が1カ月分無料になるクーポンコードがプレゼントされる。実施期間は2025年9月27日～11月14日午後11時59分まで。

5.LINEMO公式Xフォロー&リポストでPayPayポイントが当たる

LINEMO(ラインモ)公式Xアカウント(@LINEMO_official)をフォローし、キャンペーン期間中に投稿される対象のポストをリポストした人の中から抽選で120人に、1万円相当のPayPayポイントをプレゼントする。さらにWチャンスとして、LINEMO公式Xアカウントをフォローし、対象ポストを指定のハッシュタグ「#ソフトバンクホークス日本一」とお祝いコメントを一緒に引用ポストした人の中から抽選で10人に、1万円相当のPayPayポイントをプレゼントする。同キャンペーンは、LINEMO以外の利用者でも参加可能となっている。実施期間は2025年10月30日～11月12日午後11時59分まで。

PayPayが実施するキャンペーン

PayPay公式Xフォロー&リポストでPayPayポイントが当たる

キャンペーン期間中に、PayPay公式Xアカウント(@PayPayOfficial)のフォローと対象ポストのリポストをした人の中から抽選で10人に、10万円相当の「PayPayポイント」をプレゼントする。実施期間は2025年10月30日～11月5日午後11時59分まで。

LINEヤフーが実施するキャンペーン

「Yahoo!ショッピング」公式Xフォロー&リポストでPayPayポイントが当たる

「Yahoo!ショッピング」公式Xアカウント(@yahoo_shopping)をフォローし、キャンペーン期間中に投稿されるキャンペーンに関する対象のポストをリポストした人の中から抽選で10人に、10万円相当のPayPayポイント(期間限定)をプレゼントする。実施期間は2025年10月31日正午～11月6日午後11時59分まで。

SB C&Sが実施するキャンペーン

家電やガジェットなどが最大74%オフ

SB C&Sのオンラインショップ「トレテク!ソフトバンクセレクション」で、ロボット掃除機やスマート家電、電動歯ブラシ、タブレットといった人気の商品やスマホアクセサリーが最大74%オフで購入できる大特価セールを実施する。また、キャンペーン期間中にセール対象外の商品購入(注文金額合計5,000円以上)で使える10%オフクーポンを、期間中全員にプレゼントする。実施期間は2025年10月30日～11月12日午前10時00分まで。