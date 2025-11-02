ファミリーマートは11月4日から、ミライロが提供する「ミライロ・コネクトオンライン手話通訳サービス」を「デフリンピック」会場周辺のファミリーマート48店舗で導入する。

オンライン手話通訳サービス画像

聴覚・言語障がい者の買い物をサポート

同社では、聴覚や言語に障がいのある人が店舗に来店の際、買い物をサポートする取り組みとしてレジカウンターに指差しシートとコミュニケーションボードを2022年より設置し、全国に拡大する取り組みを推進してきた。2025年11月に東京で開催されるデフリンピックは、社会全体で多様性への理解を深め、コミュニケーションのあり方を見つめ直す、またとない機会となる。このきっかけを、課題解決に向けた大きな一歩を踏み出す好機と捉え、すべての人がより安心して快適に買い物できる店舗づくりを目指し、11月4日から11月30日までの期間、本サービスを導入する。提供時間は全日9:00～18:00までとなる。

オンライン手話通訳サービス実施店舗

専用アプリ不要で手話通訳者に接続可能

本サービスは、特別なアプリのインストールを必要とせず、利用者が自身のスマートフォンなどの端末で店舗に設置された二次元コードを読み込むことで、ブラウザを通じて手話通訳者に繋げることができる。手話通訳者を介し、利用者は手話で、ストアスタッフは音声で、リアルタイムかつ円滑なコミュニケーションが可能となる。

導入店舗ストアスタッフへの事前勉強会の詳細

導入店舗のストアスタッフのサポートスキル向上のため、挨拶を中心とした手話講習会や動画マニュアルの配信といった研修を実施した。この研修プログラムは、手話検定の資格を持つ社員が監修しており、全ストアスタッフが自己学習を通じてサポートスキルを向上させ、店舗全体のサービス品質の均一化と向上を目指す。

全店へのユニバーサルマナーBOOK配信

今回の取り組みに先立ち、ミライロが開発した「ユニバーサルマナーBOOK」を全店に配信している。このマニュアルは、高齢者、障がいのある人、外国人、妊婦など、さまざまな利用者の状態やニーズを理解し、一人ひとりに向き合った対応ができるようになることを目的としている。全ストアスタッフがユニバーサルマナーの基本を学ぶことで、店舗全体の接客品質向上を図る。