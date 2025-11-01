フジテレビ系バラエティ番組『新しいカギ』が、きょう1日(19:00～)に放送。「学校かくれんぼ」に、中島健人とMattが参戦する。

中島健人

今回は、長野県佐久市にある私立佐久長聖中学校、サミットアカデミーエレメンタリースクール佐久の中学生・小学生の合同チームと対戦。中島は2月22日放送、Mattは昨年1月13日以来、2回目の参戦となる。前回隠れ切ることができなかった2人はリベンジに意気込む。特にこれまで参戦したゲストの中で最速で見つかった中島は「今日は最後まで残るつもりで来ました! 絶対見つかりたくない!!」と闘志を燃やす。

「新日本かくれんぼ協会」会長の隠密マサル(長田庄平)は2人のために、こん身の隠れ場所を用意。実際に隠れ場所を見て、中島は「カギ史上、いちばん狭い場所じゃない!? 負けるわけにはいかないので隠れ切ります!」、Mattは「これ、作ったんですか!?」と驚き、「今回絶対見つからないと思います!」と自信をのぞかせる。

一方、生徒やスタッフに変装して隠れることが多い秋山寛貴に、今回は出演映画『ブラック・ショーマン』にちなみ、隠密がマジックのような仕掛けを施したスペシャルな隠れ場所を用意。秋山は「『ブラック・ショーマン』メンバーとして隠れ切ります!」といつも以上にやる気十分だ。

しかし、盤石かと思われたカギチームに、開始早々、予想外の展開が待ち受ける。応募してくれた生徒たちが校内放送で、「図書館、体育館は80％くらいの確率で隠れています」や「Mattさんは前回、香水のにおいで見つかっています。皆さん嗅覚も使って探してください」など見つけるためのヒントとなるような情報を発信。これを聞いていたカギチームは「ヤバい」「こんなの初めて…」と焦り、早くも緊張が走る。

ほかにも、茨城県水戸市にある県立水戸桜ノ牧高等学校で「ハイスクール大喜利」を開催。お題「ケンカ無敗の天心くんが初めて負けた後に放ったダサい言い訳とは?」を、那須川天心が実演する。

【編集部MEMO】

フジテレビは、「学校かくれんぼ」のオプション契約を、デンマークの大手グローバル制作会社・フリーマントル社系のStrong社と締結。今後、同社制作によるデンマーク版「学校かくれんぼ」の展開に期待が寄せられている。

