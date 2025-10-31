タレントの中川翔子が31日、自身のインスタグラムを更新。9月30日に出産した双子について「あしたからはお顔は出ないようになります」と顔出しを終了すると伝えた。

中川は「産後ケアにいけたこと！！本当に、久しぶりに続けて眠れました！！」と書き出し、「いままで産後ケアを知らなかったんですが、本当に不安を優しく取り除き安心して回復できる時間になり新しい生活にむけて身体と心をととのえることができました！椿山荘で産後ケアがあるってびっくりでした 小学生の頃から家族での思い出がある椿山荘に双子と新しく親子4世代の思い出ができました」「プロが優しく赤ちゃんを守ってくれて 不安なことにアドバイスしてくださり 栄養あるごはんと、安心して睡眠をとれて フラフラだった産後のダメージを回復できました 本当に感動！天国みたい」などと振り返った。

30日にインスタグラムで「新生児終わりなので そろそろ顔は隠そうかなと思います」と伝えていたが、この日、「あしたからはお顔は出ないようになりますが、、これからも大切な思い出のアルバムのようにインスタ楽しみたいです」と顔出し終了を宣言。「いつもみなさま優しいコメントありがとうございます まるで優しいママ友たちに出会えてるように思っています」とつづった。

中川は、2023年4月に一般男性との結婚を発表。今年5月に妊娠を発表し、8月には子供が双子の男児であることを明かした。そして、9月30日に元気な双子を出産したことを報告した。