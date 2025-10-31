バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より11月29日発売の「DXイナズマブラスター」(6,380円)が発売前に手に入る、「DXイナズマブラスター」先行GETキャンペーンを11月9日まで開催する。

仮面ライダーおもちゃウェブ公式Xアカウント(@bandai_ridertoy)をフォローの上、指定の投稿をリポストされた方を対象に、抽選で10名に「DXイナズマブラスター」(11月29日発売)を、発売前にプレゼントする。応募締め切りは11月9日まで。

参加資格は応募規約に同意した方、日本国内に住所を持っており、郵便物・宅配物の受け取りが可能な方。応募期間は10月30日～11月9日23:59。抽選発表は、応募者の中から厳正な抽選の上、当選者を決定、当選連絡は2025年11月中旬に、仮面ライダーおもちゃウェブ公式X(旧:Twitter)アカウント（@bandai_ridertoy）からダイレクトメッセージで行う。賞品の発送は11月17日頃より順次発送を予定。

「DXイナズマブラスター」は、『仮面ライダーゼッツ』より仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマが使用する武器アイテム。ライダーカプセムをセットしレバーを操作することでカプセムが超回転、さらにブレイカムゼッツァーと合体しグレートソードモードに変形する。仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマのパワーアップ変身に使用する「プラズマカプセム」が付属。

さらに、早期購入者向けに数量限定で「ブースターカプセム」が当たるキャンペーンも開催する。

