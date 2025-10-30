日清食品は10月27日、「冷凍 完全メシ DELI 鶏と香味野菜の旨みのサムゲタン風」「冷凍 完全メシ DELI 豆と完熟トマトの旨みのミネストローネ」「冷凍 完全メシ DELI エビと甘酸っぱい辛みのトムヤムクン」を、日清食品グループ オンラインストアで発売した。

左から、「冷凍 完全メシ DELI 鶏と香味野菜の旨みのサムゲタン風」「同 豆と完熟トマトの旨みのミネストローネ」「同 エビと甘酸っぱい辛みのトムヤムクン」

新商品3品は、「冷凍 完全メシ DELI」シリーズ初となるスープメニュー。1食300kcal以下でも満足感のある一杯に仕上げた。

「冷凍 完全メシ DELI 鶏と香味野菜の旨みのサムゲタン風」は、鶏と香味野菜の旨みをきかせた、やさしい味わいのサムゲタン風スープ。熱量292kcal、たんぱく質13.2g、脂質9.7g、炭水化物39.4g (糖質35.4g、食物繊維4.0g)、食塩相当量1.58g。

冷凍 完全メシ DELI 鶏と香味野菜の旨みのサムゲタン風 調理イメージ

「冷凍 完全メシ DELI 豆と完熟トマトの旨みのミネストローネ」は、完熟トマトの旨みを存分に味わえるスープに、ジャガイモやニンジンなど6種類の具材を加えた。熱量209kcal、たんぱく質8.3g、脂質5.6g、炭水化物31.7g (糖質25.9g、食物繊維5.8g)、食塩相当量1.0g

冷凍 完全メシ DELI 豆と完熟トマトの旨みのミネストローネ 調理イメージ

「冷凍 完全メシ DELI エビと甘酸っぱい辛みのトムヤムクン」は、甘酸っぱさと辛みのバランスが絶妙なトムヤムクン風スープ。レモングラスや魚醤の香りとエビの旨みが楽しめる。熱量272kcal、たんぱく質10.7g、脂質8.0g、炭水化物41.1g (糖質37.4g、食物繊維3.7g)、食塩相当量1.47g。

冷凍 完全メシ DELI エビと甘酸っぱい辛みのトムヤムクン 調理イメージ

いずれの商品も、日本最適化栄養食協会から、主要な栄養素がバランスよく適切に調整された「最適化栄養食」としての認証を受けている。