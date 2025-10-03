朝は一秒でも長く寝ていたい。これは人類共通の願いだろう。多分。おそらく。

けど、朝ご飯は食べないと頭が働かないし、午前中のパフォーマンスも落ちる。特に「朝はやっぱり米でしょ!」派の人間にとって、このジレンマは深刻だ。トーストやシリアルでごまかせなくもないけど、やっぱり腹にしっかり落ちるご飯を食べたい。

無茶を言っているのは重々承知している。が、今回はそんなワガママに寄り添ってくれる商品を発見したのでレコメンドしたい。それが日清食品「冷凍 完全メシ DELI おにぎり」だッ!

■朝が苦手な人にイイ! すごい冷凍おにぎり

「完全メシ」シリーズは現在、日清食品が特に力を入れているプロジェクトのひとつ。タンパクや炭水化物、脂質、塩分、そのほかさまざまな栄養素のバランスをトータルで最適化し、現代人の食生活にフィットするように開発された栄養食だ。

この「完全メシ」の冷凍食品をデリバリーしてくれるサービスが「冷凍 完全メシ DELI」で、そのシリーズにラインナップしている人気商品のひとつが、今回フォーカスする「冷凍 完全メシ DELI おにぎり」。声を大にして伝えたいのは、このおにぎりの“便利さ"である。

冒頭の話に戻るが、朝はどうしても眠い。時間ギリギリまで寝ていたい。これから迎える秋〜冬の季節は特にそうだ。ベッドから出ることがどれだけ辛いことか。悲しいことか。思い出すだけで昼寝したくなる。さくっと起きて、ご飯を炊いて、魚を焼いて、ちょっとした付け合わせも添えて……と、すぐさま動き出せる人が心底羨ましい。とてもじゃないけど真似できない。

……と思っていたのが、少なくとも「冷凍 完全メシ DELI おにぎり」があれば、摂取する栄養的な面では互角以上に張り合える。いや、互角以上に張り合える。むしろ、ベッドでダラダラできる時間が長い分、アドバンテージはおにぎり側にあると言えよう。

しかも、味もめちゃくちゃ美味いからね、これ。個人的に特に気に入っているのが「ピリ辛明太子と高菜」「ちりめん山椒と枝豆」「コチュジャン香るビビンバ風」の3種類である。ちょっと味をレビューさせていただくと……

まずはこちらの「ピリ辛明太子と高菜」。

見てのとおり、明太子の量がハンパじゃない! このケチケチしていない感じも完全メシのいいところなんだよな〜。ひと口頬張ってみると、表面が焼きおにぎりのようなカリッとした食感であるのに対し、中身はふんわり。この塩梅、絶妙!

明太子の風味はとても豊かで、何より結構マジで辛く、かなり本格的。どうやらこれ、博多で人気の「食卓のやまや」の辛子明太子を使用しているのだとか。そりゃあ本格的だわ! そこに高菜のシャキシャキ感が加わり、さらに癖になる味わいに。味付けもしっかり濃い目なので、これが栄養食だということをつい忘れてしまう。ウマッ……!

今回の3種類のなかで一番パンチが効いているのが「コチュジャン香るビビンバ風」だ。

まず、見てのとおりのチーズがとろとろ&濃厚で、最高に罪深い味わいの韓国風味に仕上がっている。コチュジャンの甘辛さとの相性も完璧。このジャンクな味付けが、起床から間もない胃袋を挑発的に刺激する。

にんじん、ほうれん草、ごまなど具材も多彩で、ゴロゴロした食感も存分に感じられるし、ガチで冷凍とは思えない完成度。朝からテンションを上げたいときに選びたい一品だ!

「ちりめん山椒と枝豆」は一転して和の味わい。

鰹節のような芳醇な香りが際立ちつつ、味付けはいい感じにしっかり目。大麦や黒米などの雑穀が混ぜ込まれた、食感的にも楽しい本格派おにぎりだ。

山椒のアクセントもいい感じに効いていて、噛めば噛むほどちりめんじゃこの旨みと山椒の香りがふんわりと広がり、食欲を激しくかき立てる! 枝豆のプチッとした食感もいいアクセントで、緑茶とかにもめちゃくちゃ合いそう。

ちなみに、この「冷凍 完全メシ DELI おにぎり」シリーズの栄養素については、1個当たりでカロリー176～203kcal、タンパク質6.9〜8.1g、食物繊維2.3～2.7g、食塩相当量0.8～1.0g……という感じ。ほかにもたんぱく質や鉄、カルシウム、ビタミンなどがバランスよく摂れるのだ。

レンチンするだけなので、余計な手間は一切なし。とりあえずレンチンボタンを押した後は朝の支度を進めるもよし、シャワーを浴びるもよし、再び布団に戻るもよし(どんだけ寝たいんだ!)。

しかも、おにぎりだから熱々で食べる必要もなく、むしろ冷めても全然おいしいというのも高ポイント。これが麺類だったら伸びちゃって悲しい思いをしますから。

朝ご飯って、習慣になっていない人にとっては面倒だし、そもそも食欲が湧かない人も多い。でも、このおにぎりなら「明日の朝、食べるのが楽しみ」と前夜からちょっとワクワクできるレベル。某大物女優が「朝ご飯に食べる焼きそばを楽しみにして寝ている」って話を聞いたことがあるけれど、その気持ち、わかるかも。

寝坊したい気持ちと、朝ご飯をしっかり食べたい気持ち。その両方を満たしてくれる救世主。お疲れ気味で朝を迎えるのが憂鬱な同志諸君、ぜひ一度このありがたみを享受してみてくれぃ!