KIRINJIが2026年1月にニューアルバム発表、小田朋美を迎えた新曲を先行リリース

KIRINJIが、2026年1月9日（金）にニューアルバムをリリースすることを発表した。前作『Steppin' Out』から2年4ヶ月ぶり、通算17枚目となる新作アルバムは、今年3月に配信された「歌とギター」のAlbum Ver.に、新曲6曲、提供曲のセルフカバー2曲を加えた全9曲入り。

アルバムリリースに先駆け、10〜12月にかけて3ヶ月連続で収録曲の先行配信リリースも決定。第1弾は、10月31日（金）に「ルームダンサー feat. 小田朋美」が配信リリースされる。新曲では、CRCK/LCKSのメンバーであり、近年のKIRINJIのライブサポートでもおなじみの小田朋美をフィーチャリング。浮遊感のあるサウンドと溶け合うコーラスワークが心地よく絡み合うダンス・チューンとなっている。

さらに、3ヶ月連続リリースは、第2弾が11月21日（金）、第3弾が12月19日（金）に先行配信される。なおアルバムは現在鋭意制作中とのこと。さらにKIRINJIは、2026年1月12日（月・祝）より、福岡・愛知・大阪・東京を巡るバンド編成によるライブツアー「KIRINJI TOUR 2026」の開催が決定しており、チケットは一般発売中。すでに愛知公演がソールドアウトとなっている。

先行配信SG

「ルームダンサー feat. 小田朋美」

2025年10月31日（金）リリース

再生・購入：https://linkco.re/B1ypSdXC

KIRINJI ニュー・アルバム『タイトル未定』

2026年1月9日（金）発売

3,850円(税込) / 紙ジャケット仕様

*syncokin OFFICIAL STOREでは限定商品として、上記オリジナルCDに加え、アルバム収録楽曲のインスト

CDが別途付属したセット(4,400円・税込) も販売

syncokin OFFICIAL STORE：https://starsmall.jp/shops/KIRINJI

KIRINJI TOUR 2026

1月12日(月祝) 福岡・Zepp Fukuoka 開場16:15/開演17:00

1月23日(金) 愛知・名古屋DIAMOND HALL 開場18:15/開演19:00*完売

1月25日(日) 大阪・Zepp Namba 開場16:15/開演17:00

2月11日(水祝) 東京・NHKホール 開場16:30/開演17:30

詳細：https://www.kirinji-official.com/contents/962597