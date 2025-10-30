年末も近づき、ふるさと納税の寄付先を検討している人も多いのではないだろうか。各地のイチオシの返礼品が揃う中、宮崎県で今、人気急上昇しているのが「うなぎ」だという。なぜ今、マンゴーや牛肉といった他の高級返礼品を抑え、うなぎが選ばれているのだろう? その理由を探った。

ふるさと納税返礼品として人気急上昇中の宮崎うなぎ

ふるさと納税は、自治体への寄付に応じて返礼品を受け取れる制度で、地域の特産品や名産品を全国の寄付者に届ける役割も担っている。宮崎県では、マンゴーや牛肉、地鶏などの高級食材が長年人気を集めてきた。しかし近年、返礼品ランキングで上位を占めるのはうなぎ専門店「鰻楽(まんらく)」のうなぎだという。

2024年に、楽天ふるさと納税サイトの宮崎県ふるさと納税返礼品で最も選ばれたのが、「鰻楽(まんらく）」のうなぎだった。サイトを見ると、宮崎県で1位、全国でも7位に選ばれているのが確認できる。

また、鰻楽はうなぎ部門でも全国1位に輝いている。うなぎといえば、鹿児島県や愛知県、静岡県なども有名だが、他の名高い地域を差し置いて選ばれている宮崎のうなぎ。その人気の理由を取材した。

徹底した品質管理で、のびのびと育った健康なうなぎ

うなぎといえば、鹿児島県や愛知県、静岡県、高知県、三重県なども有名だ。宮崎県は養殖うなぎの生産量全国3位を誇る。現在、日本のうなぎの９割は養殖だ。その養殖環境をとことん突き詰めた鰻楽のうなぎは、稚魚から約1年間を掛けて職人たちの手で丹念に育てられている。水質管理や餌の質、温度管理など養殖工程のすべてにこだわることが、高品質の鰻の提供へとつながっている。

職人たちのたゆまぬ努力によって、管理された池でうなぎがストレスなく過ごせる環境を整備。地下水を利用しうなぎに適した水質や水温に保つなど、鰻楽では「水作り」からこだわっているという。そうして育ったうなぎの大きさやコンディションを細やかに観察し、独自の基準による検査を合格したもののみを鰻楽の加工場へ入荷しているのだそうだ。

のびのびと育った鰻楽のうなぎは、脂の乗った身をつける。そのうなぎをじっくりと焼き、老舗の最上級品の醤油とみりんを使用したタレで、ふっくらと焼き上げる。外はパリッと中はふっくら。健康なうなぎだからこその弾力とキレのある脂が、最後の一口まで飽きさせない。

デリケートな生き物であるうなぎを育てるのは大変難しく、少しの環境の変化でもダメージを受けてしまうのだという。鰻楽のうなぎの美味しさの鍵を握る「職人技」は、うなぎを育てる水や餌の管理からはじまっている。

ふるさと納税返礼品としての人気の理由を分析

1. 高品質と味の安定性

養殖環境や餌、加工方法にこだわることで安定した美味しさを提供している「鰻楽」。寄付者は、冷凍返礼品でも店舗で食べるようなふっくら感と香ばしさを家庭で楽しむことができるため、「失敗がない返礼品」として選ばれている。

2. 手軽に食べられる利便性

多くの高級食材は、鮮度や調理の手間がネックになるが、鰻は冷凍個包装で届けられるため保存が簡単で、調理も湯煎や電子レンジで可能だ。この手軽さが、寄付者にとって「使いやすさ」として高く評価されている。

3. ボリュームとコストパフォーマンス

返礼品のセットは複数尾で届き、1尾あたりの量も十分にある。寄付金額に対して満足感が高く、「量も味も大満足」という口コミが多い。特に家族での食事や贈答用に適しており、コストパフォーマンスの高さも人気の一因だ。

4. 年間を通じた需要

マンゴーは夏季限定のフルーツであり、食べるタイミングに制約がある。一方、冷凍鰻は年中楽しめるため、贈答や記念日、季節を問わず家庭用として利用できる。年間を通じて安定的に需要がある点が、返礼品としての優位性を高めている。

5. ブランド力と信頼

「鰻楽」は宮崎県屈指の名店だ。長い年月を掛けて磨かれてきた技術によって品質が保証されている安心感は、初めてふるさと納税を利用する寄付者にも大きな魅力となっている。そのブランド力と実績は、信頼感という独自の価値を生んでいる。

寄付者の声からも人気の理由を探ってみた

実際に返礼品を受け取った寄付者からは、多くの高評価の声が寄せられている。「身がふっくらしていて、家族全員で楽しめた」「冷凍なのに、店舗で食べる味と変わらず驚いた」「量も多く、満足感が高かった」など、SNS上でも、調理後の写真やレビューが多く投稿されており、人気を押し上げる要因となっている。

また、返礼品として提供されるうなぎは、冷凍個包装で届くため、必要な分だけ解凍して食べられる。付属のタレやさんしょうを使えば、家庭でも手軽に本格的なうなぎ料理が楽しめる仕様になっている。この利便性は、多忙な家庭や贈答用を考える寄付者にとって大きな魅力だ。他の人気返礼品と比較しても、利便性・ボリューム・年間利用の点で優位性が際立つ。このような声は、寄付者が単なるブランドや見た目だけでなく、「味・使いやすさ・コスパ」を重視して選んでいることを示している。

宮崎県ふるさと納税返礼品でうなぎがNo.1になった理由

その理由は、単なるブランドや高級感だけでは説明できない。「高品質を安定的に保つ生産体制・調理の手軽さ・満足度の高さ・年間利用可能・ブランドの信頼性」といった複数の要素がバランスよく揃っていることが、寄付者に選ばれる決め手となっている。

うなぎの美味しさを下支えする安心の生産体制や老舗の調理技術はもちろんのこと、自宅で食すことを前提としたときに、特別感がある一方で調理が手軽であるという点も、ふるさと納税の返礼品として人気を集める大きな理由となっている。ふるさと納税を検討する人にとって、「鰻楽のうなぎ」は、満足度が高く、安心して選べる返礼品の代表格として、今後も注目され続けるに違いない。