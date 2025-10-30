バンダイスピリッツは、『仮面ライダーエグゼイド』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーエグゼイド ムテキゲーマー 平成ジェネレーションズエディション」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月31日16時より予約を受け付ける。2026年5月発送予定。

2026年5月発送予定「S.H.Figuarts 仮面ライダーエグゼイド ムテキゲーマー 平成ジェネレーションズエディション」(11,000円)

「S.H.Figuarts 仮面ライダーエグゼイド ムテキゲーマー 平成ジェネレーションズエディション」は、『仮面ライダーエグゼイド』より「宝生永夢」がゲーマドライバー、マキシマムマイティXガシャット、ハイパームテキガシャットを駆使して変身・レベルアップした究極無敵の姿「仮面ライダーエグゼイド ムテキゲーマー」が、平成ジェネレーションズエディションとして登場。特徴的な煌めくゴールドをふんだんに使い、全身を丁寧に塗り分けて再現している。

また、頭部の髪パーツは、下に垂れた状態に加え、動きに合わせてなびく華麗な姿を再現できる交換用パーツ一式を収録。さらに、付属のガシャコンキースラッシャーを使えば、多彩なポーズや武器を振るう迫力あるアクションシーンを自由に再現でき、遊びの幅が大きく広がる。

必殺技発動時に輝く「HYPER CRITICAL SPARKING!!!」の文字が刻まれたエフェクトシート一式も付属し、迫力ある必殺技シーンをよりリアルに再現、臨場感あふれる演出が楽しめる。豊富な付属パーツで、「仮面ライダーエグゼイド ムテキゲーマー」の多彩な遊び方を存分に楽しめる。

主な商品内容は、本体、交換用手首パーツ左右各3種、交換用髪パーツ一式、ガシャコンキースラッシャー、エフェクトシート一式。

(C)石森プロ･東映