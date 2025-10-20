ローソンは10月21日より順次、2種類の新作「クイニーアマン」を全国の「ローソン」にて販売する。

まずは、10月21日に「ショコラクイニーアマン」が登場。チョコ風味のデニッシュ生地に、チョコ味のアメフィリング、チョコチップを巻き込んだチョコづくしのクイニーアマンとなっている。価格は171円。

翌週10月28日には、紅はるかの芋あんを包んだ、秋を感じるクイニーアマン「おいものクイニーアマン 紅はるか」が登場する。こちらも価格は171円。

なお、いずれも沖縄地域のローソンでは販売されない。