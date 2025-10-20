ローソンは10月21日より順次、2種類の新作「クイニーアマン」を全国の「ローソン」にて販売する。
まずは、10月21日に「ショコラクイニーアマン」が登場。チョコ風味のデニッシュ生地に、チョコ味のアメフィリング、チョコチップを巻き込んだチョコづくしのクイニーアマンとなっている。価格は171円。
翌週10月28日には、紅はるかの芋あんを包んだ、秋を感じるクイニーアマン「おいものクイニーアマン 紅はるか」が登場する。こちらも価格は171円。
なお、いずれも沖縄地域のローソンでは販売されない。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
サツマイモのパリパリレシピ爆誕に19万いいね! -「天才の所業」「こんなのもう優勝確定してる、、、」「手が!!!止まらない!!!!!!!」と話題沸騰
【2025年10月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
焼肉きんぐ運営会社の高級店に行ってきた! 山崎や白州をはじめ世界のウイスキー35種以上の飲み放題もすごい
【ローソン】1品で2種類の味が楽しめる「よくばりセットメシ」新作登場! ラーメン&チャーハン、パスタ&グラタンなど
【2025年10月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
ビジネスパーソン必見のグルメ情報を提供! ランチやディナー、飲み会に便利な店舗、コンビニなどの新商品を紹介します。