愛犬家のみなさんに朗報です! 2026年3月、人気イラストレーターyukke(@yu_kk_e)さんの犬のイラストを使用したかわいいポーチが、カプセルトイに登場します!!

🐶新商品情報初公開🐶

2026年3月発売予定

yukke 犬は最高ポーチコレクション

.

イラストレーターyukke(@yu_kk_e)さんの描くイラストが骨型カラビナ付きの実用的なポーチになってカプセルトイに新登場❕

.

続報は本アカウントで告知予定🐾

発売まで今しばらくお待ちください🐶

(@skcapsuletoyより引用)

こちらが、来春発売されるカプセルトイ「yukke 犬は最高ポーチコレクション」です。

約13cm四方のスクエア型のポーチで、ラインナップは、「犬は最高」「INUNADETAI」「趣味犬見」「いぬすき」「圧倒的犬不足」の5種類。どれも可愛くもユニークなワンちゃんたちのイラストと、インパクト大のフレーズが描かれていて、犬好きさんにはたまらないデザインに。

また、白いカラビナが付いているんですが、これがなんと、骨型でかわいいんです!!

SNSで紹介されると、「かわいい!」「カラビナの形も素敵なので欲しい」「犬好きとしてはやらないわけにいかない」「え!!!絶対欲しい!!!! コンプします!!!!!!!」と話題に。発売日はまだまだ先なのですが、今から楽しみですね。

絶対にゲットしたい!! という方は、本アカウントにて続報をチェックすることをお忘れなく!