埼玉県は11月14日、「県民の日」にあわせ、県庁オープンデーやフリー乗車券販売のほか、県内の博物館やレジャー施設などで入場料割引等を実施する。

埼玉県民の日

明治4年、廃藩置県が行われ、旧暦の11月14日に「埼玉県」が誕生。100年後にあたる昭和46年に、11月14日を「県民の日」と制定した。今年も多彩な企画で埼玉の魅力を発信する。

企画盛りだくさんな「県庁オープンデー」

県庁敷地内では各課の事業PRブースやステージイベントなどが実施される。県庁を身近に感じてもらい、県政への理解と関心を深めてもらうことを目的としている。開催時間は10:00～16:00。駐車場はないため、公共交通機関の利用を呼びかけている。

「埼玉応援団任命式」では、埼玉県の魅力を全国に発信する「埼玉応援団」の新メンバーに、さいたま市岩槻区出身で「TRF」のダンサーであるSAM氏を迎え、任命式を行う。また、令和8年11月に埼玉県で初開催される「ねんりんピック彩の国さいたま2026」を盛り上げるステージイベントとして、SAM氏とともに大会オリジナルダンスを踊る企画も実施される。

さらに、eスポーツ体験会や、埼玉バーチャル観光大使「春日部つくし」さんとのおしゃべりタイム、埼玉の魅力を体感できるメタバース空間「バーチャル埼玉」の体験も行われる。

バーチャル埼玉

このほか、埼玉県警察音楽隊によるオープニングステージ、県産農産物の販売、県産品を使用したグルメブース、スポーツ体験コーナー、働く車両の展示なども実施される。

記念フリー乗車券の販売

県民の日を記念し、県内の路線を自由に乗り降りできる記念フリー乗車券を県内6鉄道会社が販売する(11月14日～16日までの任意の1日に限り有効)。詳細は県ホームページで確認を。

記念フリー乗車券を発売

博物館やレジャー施設で協賛行事を実施

県民の日を中心に、約60か所の施設で協賛行事が行われ、行政、民間団体等の施設で無料や割引、特別公開など様々なサービスが実施される。例として、埼玉県こども動物自然公園(入園料無料)、埼玉県立自然の博物館(入館料無料)、むさしの村(入園料＋フリーパス割引)、ムーミンバレーパーク(高校生以下1デーパス無料、先着でオリジナルタオルプレゼント)などがある。

(左から)埼玉県こども動物自然公園のクオッカ、埼玉県立自然の博物館、むさしの村、ムーミンバレーパーク ©Moomin Characters

県民の日記念式典

11月14日10:00より、「埼玉会館大ホール」(埼玉県さいたま市)にて、小・中学生の「県民の日」記念作文コンクールの表彰、地方自治や保健衛生、地域コミュニティ活動など様々な分野において県民の模範となる功績を挙げた人への表彰を行う。