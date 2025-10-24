ルミネは11月13日、サステナブルをテーマにした街ナカ商業施設「ムスブルミネ」をJR大宮駅東口にグランドオープンする。

ムスブルミネ

ムスブルミネには、地域と地球の未来、また自分の身体を想うきっかけを結んでもらいたいという想いが込められている。ロゴデザインではやわらかな文字が人との繋がりと温かみを感じ、縁が結ばれ輪になる様子をデザインしている。

住みたい街ランキング首都圏版で2年連続2位と注目が高まる大宮エリアにおいて、大宮駅と氷川参道を繋ぐ緑あふれる憩いの場として誕生する本施設は、「食」をキーワードに心と身体を豊かにする特別な空間を提供する。

ムスブルミネ

"一汁三菜"をモダンに楽しむ新感覚レストラン&カフェ

埼玉を中心に展開するSLBカンパニーと料理家・ライフスタイルプロデューサーの杉山絵美氏、ルミネの3社でコンセプトをはじめ一からつくり上げたカフェ・レストランがオープンする。

SLB THE DINING

2Fのレストラン「SLB THE DINING」では、大宮市場から仕入れたお魚や埼玉県産の食材を使用した、健康に必要な栄養素をバランスよく摂取できる理想的な献立「一汁三菜」を現代的でカジュアルなスタイルに再構築した、和洋ミックススタイルなコース料理を提供する。

SLB CAFE

1Fの「SLB CAFE」では、日本の主食である「お米」をキーワードとし、朝はお粥、カフェタイムには米粉のスイーツなど身体に優しい料理を楽しめる。日々の食生活を見直す、新たな気づき・生活のヒントとなる食提案を行う。

オーガニック専門のサステナブルな八百屋

ORGANIC&CO.(オーガニックアンドコー)は、COEDOビールで有名な協同商事が運営するオーガニックの野菜や果物の専門店となる「八百屋」。ゼロウェイストを目指し、ビニール袋や使い捨てカップなどのプラスチック包装を極力使用しない量り売りで販売している。オーガニック野菜がもっと身近なものに、日々の暮らしに溶け込むように古くて新しい"現代の八百屋"として、オーガニックとの出会いの機会を提供する。

17:00からカフェがバータイムとなり、ブルワリー直送の新鮮なCOEDOビールをドラフト(樽生)で楽しめる。小麦麦芽を使用したなめらかな口当たりと心地よい柚子のアロマを感じるホワイトエール「THE HOUSE ALE」と、お米を使用した「THE HOUSE LAGER」を店内はもちろん、テイクアウトでも利用できる。

COEDOのビール楽しめる

営業時間は、SLB THE DININGがLUNCH 11:00～15:30(L.O 15:00)、DINNER 17:00～23:00(L.O 22:00)、SLB CAFEがCAFE 7:30～17:00、BAR 17:00～23:00(L.O 22:30)、ORGANIC&CO.が7:30～23:00となっている。

オープニングキャンペーンを実施

同施設のオープンを記念し、ルミネのアプリONE LUMINEに連携したクレジットカードで税込2,000円以上購入した人の中から抽選で1,000名に、オリジナルマルシェバッグをプレゼントする。期間は11月13日～12月14日まで。

ムスブルミネ オリジナルマルシェバッグ(イメージ)

また、大宮盆栽村の100周年を記念して、SLB CAFEを利用した人を対象に先着でオリジナルコースターをプレゼントする(なくなり次第終了)。コースターは大宮盆栽美術館の割引券としても利用できる。

さらに、1FのORGANIC&CO.にて、産地直送の旬のサツマイモを焼きたてで提供する(なくなり次第終了)。自然の力を活かして育てられたオーガニックのサツマイモは、素材本来のやさしい甘みが、身体にも心にもじんわりと染み渡る。この季節ならではの秋の味覚を、環境にも人にもやさしい一品として堪能できる。