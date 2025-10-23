くふうカンパニーは10月22日、「ブラックフライデー」に関する調査の結果を発表した。生活者8,386名を対象にした調査は2025年10月10日～13日、同社が運営する「トクバイ」導入企業113社への調査は2025年10月3日～15日、インターネットで行われた。

「ブラックフライデー」の認知度は95.5%

「ブラックフライデー」はアメリカ発祥のセールのことで、日本でも晩秋の風物詩として定着しつつある。2025年のブラックフライデーは11月28日。

ブラックフライデーについて、「知っている」(68.3%)「名前は知っている」(27.2%)を合わせた95.5%が認知している結果となった。

昨年(2024年)の調査では「知っている」が93.7%であったため認知度は1.8%上がっており、ブラックフライデーというセールイベントが日本の生活者に浸透してきていることがわかる。

ブラックフライデーセールでの購入意向をたずねたところ、約半数(47.8%)が「買い物したい」と回答した。

買い物したい場所1位は「スーパーマーケット」

ブラックフライデーセールで買い物したい場所

買い物したい場所は「スーパーマーケット」(54.2%)が最も多く、「ECサイト」(53.3%)が僅差で続いた。「ドラッグストア」(28.0%)、「衣料品店・アパレルショップ」(23.5%)、「ホームセンター」(20.4%)も2割以上の人が選択しており、生活者がさまざまな業態のブラックフライデーセールを期待していることがわかる。

ブラックフライデーセールで買いたいもの

ブラックフライデーセールで買いたい商品の用途

買いたいものは「食料品・飲料品」(63.2%)が最も多く、「日用品・衛生用品」(55.7%)が続いた。ブラックフライデーセールにおいては、家電や家具、パソコンなどの高額商品よりも日常的に必要なものを購入したい生活者が多いことがわかる。

そのため、用途は「日常使い」が約8割と圧倒的に多く、物価高で節約志向が続く中、少しでも安くまとめ買いや買い置きしておきたいという気持ちが表れている。

予算は「1万～3万円未満」が最多

ブラックフライデーセールの予算

2025年のブラックフライデーセールの買い物予算は「1万～3万円未満」(35.5%)の金額帯が最も多く、「5,000～1万円未満」(27.3%)が続いた。選択肢での回答から算出した平均予算は2万2,882円となる。前述のように高額商品よりも食料品や日用品の購入希望が多いことから、ある程度のまとめ買いを考えている人が多いと推察される。

セールの中で「ブラックフライデー」は3番目に関心が高い

関心のあるセール

季節のセール・企業の恒例となっているセールの中で、買い物したり開催時期をチェックしたりする"関心のあるセール"をたずねたところ、「年末セール」(38.1%)が最も多く、僅差で「amazonのセール」(36.6%)、「ブラックフライデー」(35.0%)は3番目に関心が高いことがわかる。

トクバイ導入企業に2025年のブラックフライデーに販促施策を実施するかと聞いたところ、半数以上の企業が「実施する」と回答した。

販促施策を行う理由としては、「年々、ブラックフライデーにお客様・メディアなどの関心が高くなっているため。年末前に売上の山を作りそのまま12月に入りたい」(食品小売)、「ブラックフライデーはすでに日本になじみがあるため、安さのイメージが打ち出しやすく、セールにつなげやすい」(食品小売)、「ブラックフライデーというセールがお客様に浸透しており、購入促進を図ることができるため」(家電小売)といった声が挙がった。