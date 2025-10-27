日本トイザらスは、全国のトイザらス、ベビーザらス店舗およびトイザらス・ベビーザらス オンラインストアにて、マタニティ・ベビー用品の「ブラックフライデー」セールを開催する。全国のトイザらス、ベビーザらス店舗では11月7日開店時間より、オンラインストアでは11月6日12時00分より、対象商品を大幅割引価格で提供する。

ブラックフライデー

11月7日～11月13日の7日間、「マタニティ・ベビー用品」のブラックフライデーセールとして、全国のトイザらス、ベビーザらス店舗にて、プレママと新生児から2歳くらいまでの子ども向けの対象商品を特別割引価格で提供する。ベビーカーやチャイルドシート、ベビー衣料、粉ミルク、ベビー向けおもちゃなどのお買い得商品を多数用意するほか、同セールのために特別に用意された「ブラックフライデー限定パッケージ商品」も登場予定。

さらに、ポイントカード(トイザらス・ベビーザらス スターカード)会員のみ特別価格で購入できるスペシャルアイテムを今年も11月7日〜9日の3日間限定で用意。トイザらス・ベビーザらス スターカードは店頭のほか、公式アプリまたはウェブサイトから登録可能であり、当日の会員登録でもスペシャルアイテムを購入可能となっている。

トイザらス・ベビーザらス オンラインストアでは、11月6日12時00分～11月13日23時59分に特設ページにて同セールを開催する。