日本テレビのドラマ『ホットスポット』が、「東京ドラマアウォード2025」の作品賞<連続ドラマ部門>で優秀賞を受賞。28日、都内ホテルで行われた授賞式に、小田玲奈プロデューサーと東京03の角田晃広が登壇した。

「東京ドラマアウォード2023」で受賞した『ブラッシュアップライフ』と同じチームで制作された同ドラマ。小田玲奈プロデューサーは、その受賞がきっかけで『ブラッシュアップライフ』が世界で多く見られたこともあり、「今回は脚本のバカリズムさんと“東京ドラマアウォードを獲りましょう!”と言って作りました。富士山、温泉、そして日本でよく見られるという宇宙人の3つをやったのは、東京ドラマアウォードを獲るためです! ありがとうございます」と、ぶっちゃけた。

これには角田も「あんまり賞を獲ろうと思ったとか言わないほうがいいですよ(笑)」と苦笑い。一方で、小田プロデューサーは「山梨の精進湖を舞台に撮影したのですが、すごく観光客の人が集まって、6年間やっていなかった花火大会がこのドラマの盛り上がりがきっかけでこの夏開催されたんです。まだ世界には届いていませんが、山梨のある町はちょっと動いたかなと思っています」と手応えを語った。

角田は助演男優賞も受賞。悠々と登場するも、写真撮影タイムで司会の三谷幸喜に「フォトショット必要ですか?」とイジられ「やらせてください!」と懇願しながら、「普段は3人組でコントをやっているのですが、そこで培ったものをすべて生かすことができた現場でした。生かせましたねぇ～、生かせました」としみじみ。

その理由を、「脚本が何度も一緒にコントをやってきたバカリズムであるからに他ならないです」とした上で、「盛大なコントのつもりでやっていいと言われたので、そのつもりでやらせていただきました。宇宙人が出てくるドラマにリアリティを出してくれて、本当に評判のいいドラマに仕上がったなと思います。こんな賞を頂いて、本当に光栄です」と喜びを語った。

「東京ドラマアウォード2025」受賞作品・受賞者

■作品賞〈連続ドラマ部門〉

グランプリ 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

優秀賞 『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK)

優秀賞 『東京サラダボウル』(NHK)

優秀賞 『ホットスポット』(日本テレビ)

優秀賞 『御上先生』(TBSテレビ)

優秀賞 『夫の家庭を壊すまで』(テレビ東京)

優秀賞 『波うららかに、めおと日和』(フジテレビ)

優秀賞 『ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』(WOWOW)

■作品賞〈単発ドラマ部門〉

グランプリ 『スロウトレイン』(TBSテレビ)

優秀賞 『憶えのない殺人』(NHK)

優秀賞 『新・暴れん坊将軍』(テレビ朝日)

優秀賞 『三谷幸喜「おい、太宰」』(WOWOW)

■ローカル・ドラマ賞

『ススキノ・インターン～マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記～』(北海道テレビ)

『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』(中京テレビ)

■個人賞

主演男優賞 松坂桃李 『御上先生』(TBSテレビ)

主演女優賞 奈緒 『東京サラダボウル』(NHK)

助演男優賞 角田晃広 『ホットスポット』(日本テレビ)

助演女優賞 杉咲花 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

脚本賞 詩森ろば 『御上先生』(TBSテレビ)

演出賞 塚原あゆ子 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

主題歌賞 King Gnu「ねっこ」 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)主題歌

特別賞 故・西田敏行(俳優)