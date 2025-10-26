元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で17日に公開された動画に出演。セ・リーグのキャッチャーで「今、一番安定感がある」と思う選手を明かした。

谷繁元信氏

「キャッチングがうまいんですよ」

スタッフから「最近のキャッチャーだと、うまいなと思う気になる現役の選手はいますか?」と質問され、大矢明彦氏は「いません」と自身の印象を返答。

続けて、「キャッチャーで勝とうってしなくなった。だから、昔みたいに、古田のリード、谷繁の試合まわしとか、このキャッチャーだからできるっていう……これはあくまでも僕の考え方なんだけど、今はそういう考え方をして戦うチームってほとんどないね。全部ピッチャーの力」だと言い、「キャッチャーがうまいリードで切り抜けてるなって思うことはほぼないね」と説明した。

その一方で、ある試合での阪神・坂本誠志郎のデュプランティエに対するリードを挙げ、大矢氏が「ああいう味を出してくれる人は、悪いけど、僕はいないと思ってる」と話すと、古田氏は「そういう意味では、坂本とか良くなってる」と評価。谷繁氏も「今年は、坂本は本当に頑張ってると思います」と納得すると、古田氏は「強くなってきたし、チーム内での信頼度もかなり高いって聞きます」と明かした。

また、梨田昌孝氏が「キャッチングがうまいんですよ」と続くと、谷繁氏も「坂本はうまいです」と改めて評価。さらに、梨田氏が「ピッチャーの悪口を言わない。あそこは僕がちゃんとしてたらってかばってあげるんです。今はなかなかそういうキャッチャーはいないんですよ。キャッチングも優しいし、我慢強い」と話すと、谷繁氏は「今、セ・リーグだと坂本が一番安定感があるんじゃないですかね」と評していた。