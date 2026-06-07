ロッテ対巨人、6回終了で1-1の同点
2回裏に巨人の吉川尚輝が先制打で1点を挙げるも、5回表にロッテの小川龍成がタイムリーで同点に追いついた。両チームともに譲らず、6回を終えてスコアは1対1のまま、試合は終盤へ突入。
【スタメン】
巨人: 1(遊)泉口 友汰 2(中)松本 剛 3(右)丸 佳浩 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田 行倫 6(三)坂本 勇人 7(左)中山 礼都 8(二)吉川 尚輝 9(投)西舘 勇陽
ロッテ: 1(二)小川 龍成 2(捕)佐藤 都志也 3(右)西川 史礁 4(左)山口 航輝 5(一)Ｎ・ソト 6(三)寺地 隆成 7(遊)友杉 篤輝 8(中)和田 康士朗 9(投)Ｓ・ロング
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|順位
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|34
|22
|2
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|4
|4
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