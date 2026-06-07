ロッテ対巨人、6回終了で1-1の同点

2回裏に巨人の吉川尚輝が先制打で1点を挙げるも、5回表にロッテの小川龍成がタイムリーで同点に追いついた。両チームともに譲らず、6回を終えてスコアは1対1のまま、試合は終盤へ突入。

【スタメン】

巨人: 1(遊)泉口　友汰 2(中)松本　剛 3(右)丸　佳浩 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田　行倫 6(三)坂本　勇人 7(左)中山　礼都 8(二)吉川　尚輝 9(投)西舘　勇陽

ロッテ: 1(二)小川　龍成 2(捕)佐藤　都志也 3(右)西川　史礁 4(左)山口　航輝 5(一)Ｎ・ソト 6(三)寺地　隆成 7(遊)友杉　篤輝 8(中)和田　康士朗 9(投)Ｓ・ロング

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 56 32 23 1 .582 -
2 ヤクルト 57 32 24 1 .571 0
3 巨人 57 31 25 1 .554 1
4 DeNA 57 25 30 2 .455 7
5 広島 54 20 31 3 .392 10
6 中日 57 20 36 1 .357 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 58 34 22 2 .607 -
2 ソフトバンク 56 32 24 0 .571 2
3 オリックス 57 30 26 1 .536 4
4 日本ハム 59 30 29 0 .508 5
5 ロッテ 57 27 29 1 .482 7
6 楽天 57 21 35 1 .375 13