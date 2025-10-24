フロンティアワークス(アニメイトグループ)は、青年向けフルカラーコミックレーベル「COMICらぐちゅう」の『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない 時子 IF STORY』の配信を国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」にて2025年10月24日よりスタートした。

ネットでバズった人気フルカラーコミック『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない』。単行本の累計発行部数は50万部を突破し、アニメ化も決定した本作の公式スピンオフ作品が「コミックシーモア」にて配信開始。

『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない』原作者・裏地ろくろの完全書き下ろしシナリオによる、人気キャラ“時子”がゾンビにならなかった並行世界の物語となっており、ゾンビに襲われない“武村雄介”が“時子”とともに立ち向かうのは、ゾンビなのか、それとも醜い人間なのか……。コミックでしか読めない“新感覚ゾンビパニックストーリー”の新しい世界に注目したい。

■『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない 時子 IF STORY』

漫画：近藤ろぼ／原作：裏地ろくろ／キャラクター原案：増田ちひろ・サブロー

【あらすじ】

アニメ化決定の人気作『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない』の公式スピンオフ作品。原作者・裏地ろくろの完全書き下ろしシナリオ。

“時子”がゾンビにならなかった並行世界で、ゾンビに唯一襲われない“武村雄介”は彼女と生き残るために力を合わせてゾンビに、そして人間たちに立ち向かっていく。そして物語の核心は、髑髏男がいたあの大学へと繋がっていく……。

本編のキャラクターも意外な形で登場。新感覚な終末世界をさらに深く楽しめる、誰にも知られていないもうひとつの物語。

(C) Kondo Robo・Uraji Rokuro / Frontier Works Inc.