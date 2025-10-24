小説投稿サイト「Berry's Cafe」を運営するスターツ出版は、電子コミック「Berry's Fantasy(ベリーズファンタジー)」の紙コミック版となる「Berry's Fantasy COMICS(ベリーズファンタジーコミックス)」の新刊を2025年10月24日(金)より全国書店にて発売する。

■『ちょっと留守にしていたら家が没落していました 転生令嬢は前世知識と聖魔法で大事な家族を救います 1巻』

作画：はれよし／原作：狭山ひびき／キャラクター原案：昌未

価格：770円(本体700円＋税10％)

【あらすじ】

没落上等!! 大好きな家族を救うため、この困難乗り越えてみせます!!!「借金10億円…!?」1年間の留学を終え、久しぶりに我が家に帰ってきたマルガレーテ。しかしそこには、もぬけの殻となった空き家が…。どうやら投資に失敗し、借金の担保であった屋敷と領地を取り上げられてしまったらしい。(ポンコツだけど)愛おしい家族のため、借金返済を決めたマルガレーテは、前世知識を生かしてアイディアグッズを作ることに！第一弾は皆がよく知るアレで──!?笑いあり、涙あり(?)のハートフルファンタジー、ここに開幕！

■『黒騎士様のお気に召すまま ～政略結婚のはずが溺愛されています～ 2巻』

作画：KISERU／原作：小春りん

価格：814円(本体740円＋税10％)

【あらすじ】

晩餐会の途中で誘拐されてしまったビアンカ。命を狙われ絶体絶命…と思いきや、ルーカスが助けに参上！激しい剣戟の末、誘拐犯を倒し黒幕が明らかになるのだがルーカスが一人王家の確執と戦い続けていることが判明。ビアンカも一緒に戦うと決意して──「お前を必ず幸せにすると誓おう」最愛の花嫁を守るため全てに決着をつけると覚悟を決めたルーカスが王太后と直接対決!? 共に未来を歩むと決めた二人が掴んだ幸せとは──冷酷な騎士団長の溺愛に身も心も染まっていく、政略結婚から始まる極上ラブファンタジー、堂々完結！

■『捨てられ令嬢は、獣な次期国王に溺愛される 2巻』

作画：柚葵ゆゆ／原作：朧月あき

価格：792円(本体720円＋税10％)

【あらすじ】

“冷酷”と噂される王子・カイルに嫁いだアメリ。ところが、実際の王子は美しく、不器用な優しさが垣間見えて…。彼をもっと知りたいと願うアメリ、けれど、カイルは自身の呪われた運命に巻き込みたくないと城から追い出してしまう。城下町を訪れたアメリは王子の悪い噂の数々を耳にする。人々がカイルを畏れ憎んでいる理由は一体何故なのか？アメリは真相を突き止めようとするけれど──!? 呪われた冷酷王子×不遇令嬢のドラマティック・ラブファンタジー。

■『冷酷な狼皇帝の契約花嫁 ～「お前は家族じゃない」と捨てられた令嬢が、獣人国で愛されて幸せになるまで～ 2巻』

作画：ナナキハル／原作：百門一新

価格：792円(本体720円＋税10％)

【あらすじ】

皇帝・カイルの婚約者だということを隠し、侍女として働き始めたサラ。異形動物であるドロレオのお世話をしながら獣人皇国の人々のあたたかさに触れ、心の傷が癒えていく毎日を過ごしていた。そんなある日、大怪我をしたドロレオが助けを求めてやってきて…。「なんとしてでも助けなきゃ…」強い気持ちで立ち上がったサラが治癒の力を込めて手をかざすと──!? 一方、会談に出席するために美しいドレスを身に纏ったサラを見たカイルは、庇護欲が爆発してしまい…？「かわいいと思ってしまったら止めることなどできなかった」普段と様子の違うカイルにサラのドキドキも止まらない──!! 糖度ＭＡＸの２巻もお見逃しなく!!!

■『悪女のレッテルを貼られた追放令嬢ですが、最恐陛下の溺愛に捕まりました 2巻』

作画：ゴゴちゃん／原作：篠宮 渚／キャラクター原案：南々瀬なつ

価格：792円(本体720円＋税10％)

【あらすじ】

ラシルヴィストの婚約者役として舞踏会へ出席することになったエスター。無事に練習通り踊り切ることができて安心していると、エピナント国への侵略を画策している他国の貴族が、ラシルヴィストを陥れるため彼の酒に酔いが強くなる薬草を盛ったという話し声を偶然耳にしてしまう。急いでラシルヴィストを探しているとぐったりしている彼を発見！眠っているだけだと気づきほっとしのたも束の間、突然ラシルヴィストに押し倒されてしまい…!? さらに、なぜか狼のような耳がラシルヴィストに生えていて──!? 悪女のレッテルを貼られてしまった少女と冷酷な獣と噂される最恐陛下の、仮初めの寵愛から始まるラブファンタジー、第2巻！

■『転生悪役幼女は最恐パパの愛娘になりました 4巻』

作画：NiKrome／原作：桃城猫緒

価格：759円(本体690円＋税10％)

【あらすじ】

16歳になり、ディーが所長を務める魔法研究所の見習いとして学ぶことになったサマラ。ついに乙女ゲームのシナリオが始まり、バッドエンド回避のためヒロイン・リリザとは関わらず平穏に過ごそうと決意するけれど、なぜかリリザから近づいてきて…？しかも、シナリオと違う選択をしていたはずが、どうしてかゲームと同じ流れになってしまい──!? 元・悪役令嬢のハッピーエンドへの道のりは始まったばかり!?