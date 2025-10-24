小説投稿サイト「野いちご」「Berry's Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版は「グラストCOMICS」の新刊を、2025年10月24日(金)より全国書店にて発売開始する。

■『S級ギルドを離脱した刀鍛冶の自由な辺境スローライフ ～ブラックギルドから解放されて気ままに鍛冶してたら、伝説の魔刀が生まれていました～ 1巻』

作画：日高／原作：錬金王／キャラクター原案：syow

価格：770円(本体700円＋税10％)

【あらすじ】

過酷なノルマと理不尽に心をすり減らし、生きがいである刀作りすら禁じられた万能鍛冶師シグは、S級ギルド「栄光の翼」を脱退。目指すは、静かで美しい自然に囲まれた故郷の村。その道中で、剛鉄の長剣を振り回し暴れる冒険者に遭遇するも──シグは薄く鋭い刀で一刀両断！「彼は何者ですか!?」「──さっきのはな、あいつの“武器”がすごいんだよ」ギルドは匠の技を極めし本物の鍛冶師を手放したことに、まだ気付いていない。シグが手に入れたのは、雑音一つない山奥の工房と、心の赴くままに刀を打つ自由な日々。待つ時間さえも贅沢な趣味の燻製に舌鼓を打ち、お隣の美少女姉妹との交流に癒されながら、ただひたすらに伝説を生み出し続ける──

■『ハズレ職〈召喚士〉がS級万能職に化けました ～無能と蔑まれた俺、伝説の召喚獣達に懐かれ力が覚醒したので世界最強です～ 3巻』

作画：野呂まこと／原作：ヒツキノドカ

価格：803円(本体730円＋税10％)

【あらすじ】

アルムの街を崩壊させた漆黒の化け物へ猛攻を仕掛けるロイ。反撃の隙も無い凄まじい剣撃で敵を追い詰めるも…底知れぬ妖気に圧倒されてしまう！「一人じゃできないことも皆と一緒なら──!!」最後の力を振り絞り、召喚獣達と最後の賭けに出る!! 闘いの果てに自身を虐げてきたネイルとの邂逅でロイが下す決断とは──定められた運命に従うのか、抗うか冒険者としての矜持を知らしめせ!!

■『貴族令嬢がジャンクフード食って「美味いですわ！」するだけの話 1巻』

作画：ごくげつ／原作：パイルバンカー串山 価格：770円(本体700円＋税10％)

【あらすじ】 現代日本にそぐわない貴族令嬢のマリー・フランソワ・シャンターヌ。容姿端麗にして非の打ち所がない彼女の生活は、さぞ優雅かと思いきや──「美味いですわ!!」居酒屋のビールで舌鼓!? 社会への憂いを居酒屋で発散するグルメ漫画のニューヒロイン誕生!! 原作者書き下ろし小説も収録。

■『貴族令嬢がジャンクフード食って「美味いですわ！」するだけの話 2巻』

作画：ごくげつ／原作：パイルバンカー串山

価格：770円(本体700円＋税10％)

【あらすじ】

【自分の気持ちに忠実に、美味いものを思うままに酒と共に食す！】貴族令嬢らしく格式高いものが食べたいと、居酒屋を訪れたマリー。しかし「うな重」を頼もうとするも、値段の高さに躊躇してしまう。頭を抱えて悩んでいると、先輩貴族令嬢のコランティーヌに出くわして──私なら…頼むわ。勇気を出して、マリー 金欠でも抗えない誘惑……英断の「うな重」注文!! 明日を気にせず今を楽しむのが貴族の掟！原作者書き下ろし小説も収録。

■『転生賢者のやり直し ～俺だけ使える規格外魔法で二度目の人生を無双する～ 4巻』

作画：Mカフェ／原作：深山鈴

価格：803円(本体730円＋税10％)

【あらすじ】

学院主催の一大イベント・魔法大会への出場を決めた元大賢者のレン。元賢者の圧倒的な実力で順調に勝ち進み、辿り着いた決勝戦。不思議な雰囲気を纏う謎の少女・メルと相対するが…「そうやって未来に来たんだ──賢者様は」彼女は魔王しか知るはずのないレンの素性を知っていた!? レンの運命を揺るがす少女の正体は魔王なのか？そして彼女が放った古代の魔法に込められた意味とは…？使命を背負う転生賢者の、真実に迫る激闘が幕を開ける──!! 巻末に原作者書き下ろし小説も収録。「小説家になろう」発、転生賢者の異世界無双ファンタジー第4巻！

■『落ちこぼれ魔剣使いの英雄譚 ～魔術が使えず無能の烙印を押されましたが、【魔術破壊】で世界最強へ成り上がる～ 5巻』

作画：よつやのはじめ／原作：五月蒼

価格：825円(本体750円＋税10％)

【あらすじ】

限界を超えた魔剣士に向かうところ敵なし!? 魔王教団の王宮襲撃に備え、王都へ向かったホロウはフェイドに遭遇！魔術破壊の習得に苦戦していたのだが、二人は意気投合して…？「僕等がはみ出してるならそれは、ただ囲いの外にいるんだよ！」絆で結ばれた恩師をきっかけに、自らの魔力で魔術破壊を発動！限界を超えて、いざ動き出した魔王教団と決戦…と思っていたのだが、教祖がまさかの人物で──魔剣を巡る物語はついに最終局面へ！「小説家になろう」発、異世界成り上がり冒険ファンタジー第5巻!! 巻末に描き下ろしおまけ漫画も収録。

■『落ちこぼれ魔剣使いの英雄譚 ～魔術が使えず無能の烙印を押されましたが、【魔術破壊】で世界最強へ成り上がる～ 6巻』

作画：よつやのはじめ／原作：五月蒼

価格：825円(本体750円＋税10％)

【あらすじ】

最強に至った魔剣使いが全ての呪縛を断ち切る!! 魔王教団の教祖・フェイドと互角に渡り合うホロウ。しかし、生い立ちや先祖へのレッテルを覆すため王国を滅ぼそうとするフェイドは、カスミに魔剣の秘密を暴露!? そして魔王化するフェイドに絶体絶命──「僕が君を解放してやる！」闇に堕ちかけても光を灯すホロウとの絆で正気を取り戻すカスミ。そして、呪縛に飲まれたフェイドにもその絆が向けられる！親友を闇から救い出せ──魔剣が導く冒険英雄譚 堂々完結!! 巻末に描き下ろしおまけ漫画も収録。

■『追放された転生貴族、外れスキルで内政無双 ～気ままに領地運営するはずが、スキル『ガチャ』のお陰で最強領地を作り上げてしまった～ 7巻』

作画：雪月佳／原作：白石新／キャラクター原案：転

定価803円(本体730円＋税10％)

【あらすじ】

レジェンド級の英傑と領地独立を祝う建国祭!! 独立を果たした最強領地で、新たに国王となったヒロ。押し寄せる大移民団を受け入れるため、古代龍・不死王コンビの力を借りて領地の大開発に乗り出す！さらに、独立を記念して全国民総出の建国祭を開催!! 過去最大の善行の果てに、ヒロの天啓《スキル》も驚異のパワーアップ…!? ついに国王となったヒロは、民の未来を背負う国家運営さえもレジェンド級の英傑達を率いて堂々遂行する!! その裏で、父・オリバーの暗躍が世界を巻き込む問題に発展し──「グラストNOVELS」シリーズ大人気作のコミカライズ第7巻!!