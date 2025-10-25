TOPPANホールディングスのグループ会社であるBookLiveは、出版者「ライブコミックス」としてオリジナルコミックを制作・配信しているが、今回、テレビ朝日が制作する番組「三村やす子のバズマンTV」(以下：バズマンTV)の企画として、ライブコミックスとテレビ朝日が共同制作したオリジナルマンガ『短歌上等ッ！』の1～3巻を、同社が運営する総合電子書籍ストア「ブックライブ」および「ブッコミ」での独占配信を開始した。

配信開始を記念し、10月24日(金)～11月6日(木)の期間、『短歌上等ッ！』1巻を含む、ブックライブ書店員が厳選した人気ヤンキーマンガ20作品のうち、対象となる巻を無料で楽しめるキャンペーンを開催する。

本作は、短歌の才能を持ちながらも短歌を嫌う不良高校生・鳴海琥雅(なるみ・こうが)を主人公に描く、熱きNEOヤンキー短歌バトル漫画。まるで下の句を失った上の句のように孤独だった琥雅が、“歌力(かりょく)”を武器に繰り広げる命がけの戦いを通して、仲間たちとの絆を深めていく姿が描かれている。

【あらすじ】

「野郎ども、短歌でケリつけやがれ！」

新時代、漢たちの強さを決めるのは……短歌！

転校生の鳴海琥雅は、不良にからまれていたクラスメートを助けたことがきっかけで、学校の四天王を相手に短歌バトルを繰り広げることに。

短歌バトル未経験の鳴海だったが、彼の詠む短歌は桁違いの力を秘めていて――！？

五七五七七……三十一文字(みそひともじ)に漢を懸けろ！！

“短歌で喧嘩”のネオヤンキーバトル漫画、開幕！！

テレビ朝日の漫画バラエティ番組「三村やす子のバズマンTV」発！

魂を燃やす不良たちが“短歌”で闘う、熱血青春バトル！歌力を武器にテッペンを目指す男たちの、情熱と誇りがぶつかり合う“短歌バトルアクション”。

漫画家・皆川ルノ氏による美麗なタッチが生み出す迫力のバトルシーンと、漫画にも造詣が深い歌人・榊原紘氏による、日本語の表現力を極限まで引き出したオリジナル短歌が融合し、かつてない新感覚エンターテインメントが誕生した。本作は今後、毎月第4金曜日に最新話を更新予定となっている。

■『短歌上等ッ！』

配信開始日：2025年10月24日(金)

漫画：皆川ルノ

短歌監修：榊原紘

価格：1巻220円(税込)、2巻198円(税込)、3巻176円(税込)

※4話以降は、毎月第4金曜日配信

(C)皆川ルノ/ライブコミックス