SNS総フォロワー数が400万人を超える動画クリエイターでタレントのねおが25日、東京・葛西臨海公園で開催された「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC」に出演した。

「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA supported by TGC」(SDGs FES)は、SDGsに繋がる身近で簡単な行動をまとめた「SDGsえどがわ10の行動」を楽しみながら学べるイベント。雨がぱらつく悪天候となったが多くの観客がステージに熱い視線を送った。

「FASHION SHOW～With The Earth～」では、全出演者1つ以上のサステナブルアイテムを取り入れたエシカルファッションで登場。ねおは、エコレザーのスカートとウォーターレスデニムを取り入れたコーディネートで、ミニスカートから美脚を披露しながらランウェイを歩いた。

その後のトークで自身のご褒美時間について聞かれると、ねおは「ひとり行動できる大人ってかっこいいなというイメージがすごくあるので、最近“ひとり映画”デビューをしまして、1人で映画を見るって心細いイメージがあったんですけど、終わってからXとかで皆さんの考察を見たりするだけですごく心が温まったので、最近のご褒美時間は“ひとり映画”かなと思っています」と答えた。

同ステージには、希空、りんか、鈴陽向(WILD BLUE)、野咲美優、梶原叶渚、樋口幸平も出演し、それぞれエコアイテムやリサイクルアイテムなどを取り入れたコーディネートを披露した。