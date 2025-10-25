SNS総フォロワー数420万人を超える原宿系動画クリエイターでアーティストとしても活躍中のしなこが25日、東京・葛西臨海公園で開催された「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC」に出演した。

「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC」に出演したしなこ

雨がぱらつく悪天候の中、屋外のステージに登場したしなこ。2024年に発表した自身初の楽曲「しなこワールド」や今年10月にリリースした新曲「ユニコーンパーティ」を含む4曲を披露し、キュートなダンスで魅了した。

曲の間に、しなこは「こんなに見晴らしのいい場所でライブをするのは初めてでです」とコメント。集まったファンとも会話し、「普通に会話できる。このステージ最高! みんなのことみんな見える」とうれしそうに話した。そして、「かわいい!」という声が上がると、「ありがとう!」と喜んだ。

「ユニコーンパーティ」パフォーマンス前には、同楽曲について「インスタグラムでTGCさんでの私のステージの動画が1000万再生を突破しました。やばくない!? びっくりしちゃいました。1000万再生突破したの曲が次の曲になります」と紹介。歌唱後には「みんな楽しそうに踊ってくれて、とってもうれしなこだよ! 今日ここに来られてみんなに会えて本当に幸せ。ありがとう!」と喜び、「これユニコーンの衣装なんだよ。しっぽがついているの」と後ろ姿も見せた。

パフォーマンス後、改めて「今日は皆さんの顔がくっきり見えるので、私もすごく楽しませてもらったし、エネルギーをもらいました」と感想を述べ、「応援してくれてうれしいです。ありがとうございます」とファンに感謝していた。

「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA supported by TGC」(SDGs FES)は、SDGsに繋がる身近で簡単な行動をまとめた「SDGsえどがわ10の行動」を楽しみながら学べるイベント。さまざまなブースやステージなどを展開する。