日本最大のモジュラーシンセフェス「FoM2025」11月に東京大阪で開催

モジュラーシンセサイザー・フェスティバル「Festival of Modular 2025」（以下：FoM2025）が、11月に東京／大阪の2会場で開催されることが発表。開催日は、東京会場が11月23日（土）／24日（日）、大阪会場が11月29日（土）。会場・動員規模ともに日本最大級のモジュラーシンセサイザー・イベントとなる。
モジュラーシンセサイザーとは、シンセサイザーの発音や加工（モジュレーション）に必要な機能のそれぞれを、ケーブルでつなぐことで演奏する楽器。ケーブルのつなぎ方によって得られるサウンドが無限に変化するため、直感的な演奏に適している。
開催12年目を迎える今年のテーマは「アジア」。東京・大阪会場では、国内外のモジュラーシンセサイザー・メーカーによる展示会、メーカーによるワークショップ・セミナーのほか、アーティストによるコンサートを実施する。
また、去る10月7日には、大阪・関西万博でプレイベントを実施。島村楽器梅田茶屋町店のリニューアルオープン企画として同店内の様々な電子楽器を展示したほか、モジュラーシンセメーカーの展示、アーティストによるコンサートも行った。
近年、モジュラーシンセサイザーは国内外の著名アーティストが使用するなど、世界的に注目を浴びており、アジア圏においても、「Modular Commune」（中国）、「Modular Seoul」（韓国）など大規模なイベントが開催されているほか、台湾・タイなどでも独自のコミュニティやガレージメーカーが登場するなど、ますます活気を帯びている状況。そんななかで開催されるFoM2025は、大阪・関西万博を皮切りに、東京・大阪、各会場を通じて、日本をはじめとしたアジア圏のモジュラーシンセサイザー・カルチャーの魅力を世界へ発信していく。
＜イベント情報＞
Festival of Modular 2025 Tokyo
2025年 11月23日（日）- 11月24日（月・祝）
会場：ORD. （コンサート）, ZAspace （展示会）
東京都渋谷区恵比寿西1-34-17 ザ・ハウスビル 2階／5階
チケット：1日券 ￥3500／2日券￥6000
チケット販売ページ：https://t.livepocket.jp/e/4mve6
▼ワークショップ・セミナー
・FiveG
・Fukusan Kigyo
・Instruo Modular
・OXI Instruments
・Schlappi Engineering
・Taiwan Modular Artists HeadphoneLive presented by MADZINE
ほか
▼出展ブース一覧
・1010 Music
・Animal Factory Amplification
・Bastl Instruments
・Befaco
・centrevillage
・clockface modular
・Cwejman
・EAR MODULAR
・EARS: Electronic Arts Research Society
・Electro Weird
・Erica Synth
・Error Instruments
・Fukusan kigyo
・Five G
・Geneva Modular
・Groundless Electronics
・Hikari Instruments
・Holocene Electronics
・Jamming
・Kanawha Works
・Making Sound Machine
・Meng Qi
・Miyaji gakki
・Modbap
・moddict
・Modular Khiat
・OXI Instruments
・P4L MODULAR
・Schlappi Engineering
・Signs Modular
・Soundfreak
・StudioKAT
・Synso
・Taiwan Modular Artists Headphone Live presented by MADZINE
・Takazudo Modular
・Teian - China
・Theresyn
・Tenderfoot electronics
・Toppobrillo
・ULT SOUND
・Ult-Sound DS-4M
・Worng
ほか
▼スポンサー
・ADAM Audio
・Modbap
・Shimamuira Music
ほか
▼出演アーティスト一覧
Acidclank （Solo Set） / Alpha Decay / DNS / ëgg / HATAKEN / Hello1103 /
Lim Yong JU / MADZINE / Noddy Woo / Oykni / Ozouni / rough / Sakana /
tamiX / THESSIAN （Modular Commune） / Václav from BASTL INSTRUMENTS /
Weiii / Z_Hyper ほか
Festival of Modular 2025 Osaka
2025年 11月29日（土）
会場：大阪 Noon+Café （展示会, コンサート）
大阪府大阪市北区中崎西3-3−8
チケット：前売券 ￥2500 （+ 1DRINK）／当日券 ￥3000（+ 1DRINK）
チケット販売ページ：https://t.livepocket.jp/e/q8rpo
▼ワークショップ・セミナー
・Taiwan Modular Artists HeadphoneLive presented by MADZINE
ほか
▼出展ブース一覧
・centrevillage
・Fukusan kigyo
・Five G
・gizm0x
・KORG
・lleqpue9
・Making Sound Machine
・moddict
・OSC兄弟
・Signs Modular
・Taiwan Modular Artists HeadphoneLive presented by MADZINE
・Toppobrillo
ほか
▼出演アーティスト一覧
Acidclank （Solo Set） / Ami-Bique / buncho / HATAKEN / Hayashida / I.T.A. /
Katsumi Kawakita / Lim Yong JU / MADZINE / Molecule Plane / Mountain Hawk / nanaumi /
Noddy Woo / Oykni / Papa make yeti / Plugman / SUNMA MUSIC /
山本信記 + Molder / 無と有 / 西森一樹 ほか