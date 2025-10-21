マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライド」連載中のライドコミックス最新刊『聖女様になりたいのに攻撃魔法しか使えないんですけど!? THE COMIC 1』を2025年10月31日に発売。その発売を記念し、BOOK☆WALKERにて、先行配信記念キャンペーンを実施する。

キャンペーンでは、BOOK☆WALKERにてコミックライド作品を最大50％OFFで楽しむことが可能。キャンペーン期間は、2025年10月30日までとなっている。

【対象作品】

・『聖女様になりたいのに攻撃魔法しか使えないんですけど!?』

・『ハイブルク家三男は小悪魔ショタです』

・『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』

・『レベル1から始まる召喚無双』

・『はじまりの町の育て屋さん～追放された万能育成師はポンコツ冒険者を覚醒させて最強スローライフを目指します～』

・『突然パパになった最強ドラゴンの子育て日記～かわいい娘、ほのぼのと人間界最強に育つ～』

・『異世界転移したら愛犬が最強になりました ～シルバーフェンリルと俺が異世界暮らしを始めたら～』

・『無能は不要と言われ『時計使い』の僕は職人ギルドから追い出されるも、ダンジョンの深部で真の力に覚醒する』

■『聖女様になりたいのに攻撃魔法しか使えないんですけど!? THE COMIC 1』

定価：792円(本体720円＋税10％)

漫画：久保田美冬／原作：青季ふゆ／キャラクター原案：ボダックス

発売日：2025年10月31日

【あらすじ】

彼女は言う。『私の黒歴史絶対に見ないでください』――！！

男が股座に宝剣を携えるように、女が胸に二つの果実を宿すように、この世界には男女を分けるもう一つの垣根があった。

それは、男は攻撃魔法しか使えず、女は回復魔法しか使えないということ。

そんな世界に女として生まれたユフィ・アビシャスは、奇跡のような力で人々を癒し、誰からも愛される国の至宝『聖女』という存在に憧れた。

聖女様になれば自分にも友達ができる――。

年齢＝友達いない歴の彼女は、自分に宿る未知の力に胸躍らせながら生まれて初めて魔法を使った。

それが、最強伝説の始まりになるとも知らずに――。

友達0人！自己肯定感0％！！

攻撃魔法以外オール0点のポンコツ少女が巻き起こす最強伝説、その始まりの物語――！

■『ハイブルク家三男は小悪魔ショタです THE COMIC 1』

定価：792円(本体720円＋税10％)

漫画：福部たけい ／原作：デンセン ／キャラクター原案：ごろー＊

■『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい THE COMIC 7』

定価：748円(本体68円＋税10％)

漫画：南方純／原作：kiki／キャラクター原案：キンタ

■『レベル1から始まる召喚無双 THE COMIC 7』

定価：748円(本体68円＋税10％)

漫画：七桃りお／原作：白石 新／キャラクター原案：夕薙

■『はじまりの町の育て屋さん ～追放された万能育成師はポンコツ冒険者を覚醒させて最強スローライフを目指します ～ THE COMIC 2』

定価：792円(本体720円＋税10％)

漫画：榊／原作：万野みずき／キャラクター原案：大空若葉

■『突然パパになった最強ドラゴンの子育て日記～かわいい娘、ほのぼのと人間界最強に育つ～ THE COMIC 5』

定価：748円(本体68円＋税10％)

漫画：火事屋／原作：蛙田アメコ／キャラクター原案：せんちゃ

■『異世界転移したら愛犬が最強になりました～シルバーフェンリルと俺が異世界暮らしを始めたら～ THE COMIC 6』

定価：792円(本体720円＋税10％)

漫画：一花ハナ／原作：龍央／キャラクター原案：りりんら

■『無能は不要と言われ『時計使い』の僕は職人ギルドから追い出されるも、ダンジョンの深部で真の力に覚醒する THE COMIC 4』

定価：748円(本体68円＋税10％)

漫画： さらさみさ ／原作：桜霧琥珀 ／キャラクター原案：福きつね