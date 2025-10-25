視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(10月13日～19日)をまとめた。

草なぎ剛

『箱根駅伝予選会』も高注目度

この週のランキングでは、スポーツ番組が複数ランクインしており、スポーツシーズンの到来による視聴者の関心の高さが映し出されている。

特に注目を集めたのは、10月18日に放送されたNHK『MLB2025ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦』。この試合では、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、投打両面で歴史的な活躍を見せた。

7回途中2安打無失点10奪三振を記録した投手としての快投に加え、打者としては1試合3本塁打を放つというMLB史上初の偉業を達成。シリーズMVPに選出された劇的なパフォーマンスが、個人全体で65.0%の高い注目度として表れたと考えられる。

また、男女13～49歳のコア視聴層では『SAPPOROスポーツSP第102回箱根駅伝予選会』が60.9%の注目度を獲得しており、秋から冬へと季節が移ろう今の時期だからこそ、スポーツイベントが視聴者をくぎづけにする傾向が顕著に表れた形となった。

コア視聴層ランキング

個人全体ランキング

「こんなに泣いたの、いつぶりだろう」

10月13日に初回放送を迎えた草なぎ剛主演の新ドラマ『終幕のロンド－もう二度と、会えないあなたに－』(カンテレ・フジテレビ系)が、個人全体で72.0%と非常に高い注目度でスタートした。

本作は、妻に先立たれた遺品整理人の鳥飼樹(草なぎ)が主人公。故人の遺品に残された最後のメッセージを遺族に届けるヒューマンドラマとなっている。

第1話では、孤独死した女性の部屋を整理する案件が描かれた。依頼人である息子はその部屋の住人だった母親に冷たい態度を取るが、樹はその部屋で故人の想いが詰まったあるものを見つけ出すという展開だった。

一方で、絵本作家の御厨真琴(中村ゆり)と、その夫・利人(要潤)との愛情のない夫婦関係や、真琴の母・こはる(風吹ジュン)が余命宣告を受け、生前整理を樹に依頼したことをきっかけに2人が出会う様子も描かれている。

ネット上では「こんなに泣いたの、いつぶりだろう」「つよぽんの演技改めて凄い」といった感想が集まり、X上で「#終幕のロンド」「#草なぎ剛」がトレンド入りするなど、放送後には関連ポストが6万5,000を超えるほどの反響があった。TVerでの再生数も3日間で100万回を突破する人気ぶりとなっている。

遺品整理を通じた心温まる物語だけでなく、大人の恋愛模様や大企業の家庭問題も絡むなど、複数の要素が初回から提示された。様々な人間ドラマが今後どのように交錯していくのか注目だ。