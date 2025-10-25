三井ショッピングパーク ららぽーと横浜は11月1日～3日、「LaLaport YOKOHAMA 酒フェス 2025」を開催する。時間は11:00～19:00。

瀬戸酒造店

「LaLaport YOKOHAMA 酒フェス」は2024年も開催。今年は、昨年の人気酒蔵に新たに10蔵を迎え、総勢21蔵の個性豊かな日本酒が楽しめる。

三井ショッピングパークポイント会員には、試飲チケット2枚(当日入会可)を配布。また、館内での購入金額1,000円(税込・合算可)ごとに、試飲チケット1枚(最大3,000円分まで)を配布する。

今回は数多くの初出店酒蔵も登場。瀬戸酒造店は、1865年(慶応元年)創業の神奈川県開成町の酒蔵で、多数の賞を受賞した日本酒「セトイチ いざ」などを提供する。

やちや酒造は、440年以上の歴史を誇る金沢で最も古い酒蔵。石川県産の酒米を丁寧に磨き上げ、米の旨みとコクを最大限に引き出した「前田利家公 特別純米」を提供する。

やちや酒造

千代の園酒造は、熊本県山鹿市に蔵を構える酒蔵。熊本の酒蔵でしか販売していない数量限定の大吟醸『千代の園 蔵囲い大吟醸』を販売する。玉乃光酒造は、京都・伏見の酒蔵で、秋の限定酒「ひやおろし」を、贅沢に純米大吟醸で仕立てた『純米大吟醸 京のうつろい秋 雄町ひやおろし生詰』を提供する。

玉乃光酒造

静岡県静岡市清水区の酒蔵である三和酒造は、酒米の元祖といわれる「備前雄町」を使用した『臥龍梅 純米大吟醸 備前雄町』を販売する。鍋店は、江戸時代後期から続く千葉県随一の歴史を持つ酒蔵。赤色酵母の使用により生まれた美しい桃色が特徴的なにごり酒『仁勇 恋するカエル 桃色にごり』を提供する。

鍋店

試飲のほか、酒蔵見学ツアーや日本酒にぴったりのグッズなどが当たる抽選会も開催する。