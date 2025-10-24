田中みな実も注目　総再生数4億超! “チャイナドレスで瓦割り”大バズりアナ

フリーアナウンサーで女優の田中みな実が18日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演。“日本一強いアナウンサー”として話題の堀江聖夏とトークを繰り広げた。

総再生数4億回超えの“日本一強いアナウンサー”

TOKYO MXの情報バラエティ『ひるキュン!』で共演していた田中と堀江。当時、アシスタント役だった堀江は、「それからずっとみな実さんを。応援団というか、応援隊長というか……」「大好きだし、尊敬もしますし。最近はそれを乗り越えて、本当に愛おしい」と熱い思いを吐露。田中は、「ホントに大好きなんです! って言われる」と苦笑しながら、「連絡先を交換したときに、LINEのアイコンが私との2ショットで。これはちょっと本気だなって感じて、ちょっとうれしいです」と満更でもない様子だった。

また、空手の有段者でもある堀江は、チャイナドレス姿で瓦割りをする動画で大バズり。SNSの総再生回数は4億回を突破しており、「瓦割りを中心に毎日発信してます!」「こすってこすってこすってやってますね」と打ち明けると、田中は、「いいですね。いさぎよくて(笑)」と感心。一方で、ベビーシッター会社を立ち上げ、教育事業にも携わる堀江に、「瓦割りはもういいんじゃない? もっと違う一面を見せていったら?」とアドバイスする場面もあった。

9年前の共演時に田中にもらった手紙を読み上げ、「何かあるたびに、この言葉を思い出しては、ちゃんと考えて発しようって。鑑にしてます」と感謝した堀江。「愛がすごい深いというか。より心に向き合ってくださるっていうのが、すごく伝わる」「物事に本気で向き合ってるからこそ、圧倒的なプロ意識の高さがある」と称賛が止まらず、田中は、「私が仕込んだと思われる(笑)」とタジタジ。堀江は、「9年間の思いを伝えられたかなと思います!」と満足そうだった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

