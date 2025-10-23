エレクトリック・コールボーイ、来日公演決定

エレクトリック・コールボーイが、2026年に来日公演を行なうことを発表した。

2010年にドイツのカシュトロップ=ラウクセルで結成。90年代のポップ・シンセ、ドライヴ感のあるオルタナティヴ・ロック、炸裂するメタルコアの間に位置するモダンなサウンドを引っさげ、他のどのバンドとも違う極めて独特なストーリーを書いている彼ら。2024年5月にはBABYMETALとのコラボレーション楽曲「RATATATA」をリリースし、直後にBABYMETAL主催のFOX_FESTに出演。その後「RATATATA」は全米ビルボードチャートの、ハードロック・デジタル・ソング・セールスで1位を獲得。また同年12月に豊洲PITで行われた来日公演も即SOLD OUTとするなど、今まさに全世界でブレイク中。

なお、大阪公演は、ELECTRIC BASSBOY（DJ SET）での公演となる。

＜ライブ情報＞

2026年8月29日（土）大阪・GORILLA HALL OSAKA

2026年8月31日（月）東京・東京ガーデンシアター

詳細近日発表

クリエイティブマン 03-3499-6669

企画・制作：クリエイティブマンプロダクション

協力：ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル

※公演の延期、中止以外での払い戻しはいたしません。※未就学児（6 歳未満）のご入場はお断りいたします。

公演ウェブサイト：https://www.creativeman.co.jp/artist/2026/08ecb/