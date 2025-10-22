ビザ・ワールドワイド・ジャパンはこのほど、KOTRA(大韓貿易投資振興公社)とNHN KCP社と提携し、カードによる貿易決済のプラットフォーム「Global Trade Payment Platform(GTPP)」を国内で導入したことを発表した。

Visa

今回の発表は、2024年9月13日にVisaがKOTRAと提携し、今後、GTPPを日本、台湾、シンガポール、米国、メキシコなど韓国の主要な貿易相手国との間でカード決済を対応させる予定であることを発表していたが、日本においては、三井住友カード、三菱UFJニコス、ユーシーカードの3社がイシュアとして参加することとなった。

これにより、3社の法人向けカード(Visaビジネスカード、Visaコーポレートカード、Visaパーチェシングカードが対象)を保有している企業は、貿易相手の韓国企業がカード決済未対応の場合でも、複雑な送金手続き​なしで法人カードを利用することができ、取引先の開拓や拡大に関わる決済手続きの工数を大幅に低減できる。GTPPを活用することで、支払いのリアルタイム承認が可能となり、換算額についても即時提示がされることで、クロスボーダー決済の課題とされる決済スピードや透明性を向上する。さらにGTPPでは、通常のカード発行プロセスにおける与信審査に加えて、登録に際して追加の審査が行われるため、従来の手法と比較してより高い詐欺防止対策となる。

「Visaは、これからもパートナーの皆様と、シームレスで利便性・安全性の高いビジネス取引の実現により、企業の成長に貢献できるよう、努めてまいります」(同社)