ビザ・ワールドワイドは9月30日、韓国への外国人観光客の消費動向に関する分析結果を発表した。調査は2024年4月～2025年3月までの韓国国外発行のVisaカードによる対面取引データに基づいて行われた。

消費額は米国、日本、中国が最も高い

訪韓外国人によるカード決済総額の中で、消費額が最も多かった上位7か国/地域は、米国、日本、中国、台湾、シンガポール、香港、タイだった。米国、日本、中国は前年同期と順位が変わらず、消費総額の5割以上を占め、韓国のインバウンド観光経済にとって引き続き重要な存在となっている。

台湾と香港も50%増と大きく成長

上位7位のうち、4位と6位にランクインした台湾と香港は、消費額がそれぞれ前年同期比54%、50%と大きく増加した。実際、2024年の台湾からの訪韓客は147万人と過去最高で、香港からも57万人と多くの旅行者が訪れた。一方、タイは消費額が14%減となり、順位を一つ落とす結果となった。これは2024年4月、タイに対して韓国電子渡航認証制度(K-ETA)が再導入されたことに伴い、入国拒否件数が増加し、結果としてタイ観光客が減少したことが要因とされている。

ヘルスケア部門や薬局での消費額が増加

外国人旅行客が2023年の1103万人から2024年には1637万人に急増したことに伴い、上位7か国/地域の観光客の消費額も前年同期比で26%増加した。全体的な消費額の増加に加え、購買動向が様々なカテゴリーに広がり、韓国のライフスタイル商品を幅広く試してみたいという関心の高まりが示されている。

消費額が最も多かったのはヘルスケア部門で、上位7か国/地域の総額の15%を占めた。このカテゴリーの取引は前年同期比で58%増加した。加盟店単位では、皮膚科クリニックが半分以上を占め、美容施術の需要の高さがうかがえる。この結果から、多くの旅行客が「韓国美容施術体験」を旅の計画で重視していることが明らかになった。

観光客にとって必ず訪れたい場所となっている美容・健康系のドラッグストアでも決済額が急増しており、このようなドラッグストアが含まれるディスカウント店部門の決済額は前年同期比で実に63%増加した。その結果、この部門は順位を2位上げて5位となり、総消費額の10%を占めた。また、ニキビ治療薬や再生クリームといった薬局のみで扱われている韓国美容商品が観光客の間で口コミで広がり、その人気の高まりから、薬局部門も消費額が大幅に増加した。

コンビニエンスストア、レストラン、エンターテインメントといった日常およびレジャー部門でも消費額が堅調に増加し、観光客が消費行動を通して韓国のライフスタイルを積極的に取り入れ満喫している明確な傾向が示されている。

日本人旅行客が健康関連の消費増に貢献

ヘルスケア部門の成長は日本人観光客が牽引し、特にウェルネス、パーソナルケア、スキンケア関連のサービスの消費傾向が見られた。同部門は日本人旅行客の消費総額の19%を占め、前年同期の17%から増加し、上位7か国/地域の平均の16%を上回るなど、ヘルスケア関連分野の成長の主要な原動力となった。韓国の保健福祉部(MOHW: Ministry of Health and Welfare)によると、2024年の外国人患者数は過去最高の117万人に達し、そのうち日本人が44万人(38%)と最も高い割合となった。前年同期比135%の顕著な増加で、特に20代、30代の日本人女性のスキンケアおよび美容施術に対する需要の高まりが示されている。

中国、台湾、シンガポール、香港、タイの観光客に共通のトレンドとして、デパートや小売店、ディスカウント店、アパレル・アクセサリーなどショッピング関連の分野で平均を上回る消費が見られた。中でも、中国人観光客は小売店での消費額が最も多く、中国人観光客の消費総額の20%を占めた。シンガポールの観光客の消費額は引き続き宿泊関連が高い比率(13%)を占めましたが、前年同期比(18%)からやや減少した。

観光客の2人に1人がソウルに滞在

観光客の半数以上がソウルに滞在し、宿泊関連の取引の53%を占めた。一方、仁川は日本人(16%)と米国人(14%)観光客が増え、宿泊関連の取引の割合が10%から13%へと上昇した。これは空港のアクセスの良さや、ショッピングや医療目的の短期滞在が要因と考えられる。

台湾人観光客の訪問先は、釜山が15%と最大の割合を占めた。これは、同期間に韓国の航空会社が釜山―台北路線を再開、増便したことでアクセス性が向上したことが要因とされる。中国人観光客の訪問先は済州が17%で最大の割合を占めた。

月ベースでは、通常、インバウンド観光の閑散期と考えられている冬に江原道に多くの外国人観光客が訪れた。平昌と洪川での消費額の半分以上が12月から2月に集中しており、シンガポール、香港、タイ、台湾からの観光客の割合が他の月より顕著に高くなった。特に12月は上位7か国/地域のうち、シンガポールの旅行客の消費額が最も高くなった。シンガポールのような年中高温が続く熱帯地域からの旅行者には、韓国の雪景色やウィンタースポーツが特に魅力的に映ると考えられる。

非接触決済が2.4倍に 外国人の決済の利便性が向上

非接触決済は上位7か国/地域の全取引の15%を占め、前年同期比(6%)の2.4倍となった。要因としては、韓国で全国的にICカード決済(EMV)端末が普及したことが挙げられる。国/地域別ではシンガポール、香港、台湾の旅行客による非接触決済の利用率が特に高くなった。シンガポールと香港では非接触決済が主流となっており、習慣的な決済手段が韓国旅行中にも利用されていると考えられる。

業種別では、ディスカウント店(32%)、小売店(18%)、アパレル・アクセサリー店(17%)、食料品店(16%)が非接触決済の割合が最も高くなった。ディスカウント店とは、主に健康・美容系ドラッグストアで、小売店には免税店、デパート、スポーツブランド専門店などが含まれる。アパレル・アクセサリー店はSPAファッションブランドやアクセサリー専門店で、食料品店はコンビニエンスストアを含む。これらの部門はフランチャイズや大規模な小売ネットワークで構築されており、EMV対応の非接触決済端末が急速に普及しており、非接触決済の利用率が高い結果となっている。

取引上位10都市の中で、非接触決済比率が最も高かったのは仁川(24%)で、釜山(18%)とソウル(16%)がこれに続き、済州(14%)、京畿(13%)でも高い利用率だった。これは、非接触決済インフラが空港などの主要な観光拠点を中心に拡大していることを示している。