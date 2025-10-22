第一三共ヘルスケアは10月から、歯周病予防ブランド「クリーンデンタル」の誕生40周年を記念した「語ろう！ハミガキプロジェクト」の一環として、新しいコンテンツを公開する。

クリーンデンタル想い出グランプリ

第1弾として、「クリーンデンタル思い出グランプリ」のグランプリ作品映像が公開されている。ロングセラー「クリーンデンタル」にまつわる初体験や実家での思い出など、愛用者からXへ寄せられたエピソードの中から、グランプリに選ばれたものを1本のWebCMとして映像化した。第一三共ヘルスケアYouTube公式チャンネルで公開中。

第2弾「40人のオーラル空想偉人キャンペーン」は11月4日から開始する。まるで実在の偉人のような個性豊かでオーラルケアに詳しい"40人"の架空のオーラルケア偉人たちを考案。Web上で自分の口の状態について回答する「偉人オーラルチェッカー」にチャレンジすると、結果に応じて登場するオーラル偉人からアドバイスがもらえる。Xで結果を投稿した方の中から、抽選で豪華景品をプレゼントする。

40人のオーラル空想偉人キャンペーン

40周年プロジェクトの一環で発足した「1日3回ハミガキ推進部」の第一弾の活動として、講談社が発信する大人の女性向けウェブマガジン「mi-mollet(ミモレ)」と共に、「1日3回ハミガキ推進部@ミモレ支部」がスタートする。