北海道、と言えば、四季折々いつ訪れても楽しいエリアですが、おそらく同じくらい、季節ごとに味わえる美味しい食材の数々を連想する方も多いのでは? そんな北海道グルメファンが毎年楽しみにしているという豪華ブッフェ「北海道フェア」が、東京ドームホテルで今年も開催されていると聞き、さっそく詳細を取材してきました!

■20年超の歴史を誇る“北海道ブッフェ”の原点―シェフが現地で見極めた極上食材が集結

2025年6月に開業25周年を迎えた東京ドームホテル。その3階に位置するスーパーダイニング「リラッサ」は、非日常のリゾート感と落ち着きが味わえる、リラックスした雰囲気が魅力のレストランです。

季節ごとに魅力あふれるテーマのフェアを開催していますが、北海道をテーマにしたブッフェは、なんと2003年から続いている大人気フェア。今年はシェフ自ら、函館から札幌、十勝帯広、釧路に至るまで、広大な北海道各地を1,000km以上も移動し、多くの生産者の方々と出会うことができたそう。

夕張郡栗山町 有限会社北海道日原(日原メロン)／提供画像

■「美味しい」がとまらない! 北海道の秋の味覚が勢揃い

北海道の食の豊かさと美味しさを存分に堪能できる本フェア、現在は、12月19日(金)までの第1弾メニューが展開中。ランチタイムとディナータイム、それぞれの時間帯に限定メニューも用意されています。

取材に伺ったランチタイムでは、ランチ限定メニューとして、華やかで贅沢な「サーモンとネギトロ、いくらの三色丼」や「シーフードパエリア」、「茄子の香り炒め」や「蟹肉と魚団子の淡雪仕立て」、

「和牛と北海道野菜入りちゃんちゃん焼き風」に「かみこみ豚を使った八宝菜」や「ローストポーク ハスカップソース」、少し肌寒くなってきた今の季節にピッタリな「カニ団子汁」、さらに「札幌名物味噌ラーメン」などが登場。

また、北海道の素材そのままを味わう"選べる1皿”も豪華です。

ランチタイム限定では、「北海道産紅ズワイ蟹 1肩」もしくは「北海道産ホタテ殻焼き」と、まさに北海道と言えば!! な贅沢食材。選べない! どちらも味わいたい! という方もご安心を。両方味わえる嬉しいオプションサービスもありますよ。

さらに、和食・洋食・中華と、バラエティ豊かな北海道メニューに加えて、その場でカットしてサーブしてもらえるローストビーフや、

東京ドームホテル名誉総料理長監修の欧風カレー、みずみずしいレタスやトマトなどのサラダバー、美味しいパンなど、見渡す限りのごちそうラインナップに「美味しい!」が止まらず、終始テンションが上がりっぱなしに。

この日は平日でしたが、開店前にはすでに数組のお客さまが店先でスタンバイ。ブッフェが始まると、香ばしい匂いに誘われてあちこちのカウンターに行列ができ、あっという間に活気あふれる空間になりました。

店内風景

ちなみに、ディナー限定メニューはさらに豪華! "選べる1皿”では、「北海道産紅ズワイ蟹 1肩+いくら」もしくは「牛ステーキと尾藤農産の雪室熟成じゃがいも『冬熟』足寄町産ラワンぶき入り味噌添え」が味わえますし、

鮪、鮭、甘えび、いかオクラなど10種類を超える食材が味わえる「リラッサ海鮮パフェ」や、花咲蟹の濃厚な風味と旨味が味わえる漁師料理「北海道産花咲蟹の鉄砲汁」、見た目にも豪華な「ラムレッグのロースト 香草とレモンの香り 焼き野菜飾り」や「上海蟹味噌仕立てのフカヒレラーメン」など、思わず笑みがこぼれる逸品ぞろい。

「リラッサ海鮮パフェ」(ディナー限定)／提供画像

「ラムレッグのロースト 香草とレモンの香り 焼き野菜飾り」(ディナー限定)／提供画像

■もちろんスイーツも北海道―心トキめく甘～いひととき

満腹まで味わっているはずなのに、やっぱり食べたくなるのがデザートメニュー。もちろんこちらにも、北海道の恵みがふんだんに使われています。

一口サイズが嬉しいデザートメニューの数々





「カントリーホーム風景のでーでーぽっぽ 足寄町産ラワンぶきのジャム」や「北海道産じゃがいものスイートポテト」、「北海道ソフトクリーム」、中国料理の名店 後楽園飯店の味わいが楽しめる「メロンソース仕立ての後楽園飯店杏仁豆腐」、「ガトーショコラ」や「リラッサシュークリーム(北海道バージョン)」など、どれも風味豊かで心まで満たされる味わいでした。

ちなみに少々気の早い話ですが、12月20日(土)からは第2弾メニューがスタート予定。バラエティ豊かな北海道の味覚が一堂に会する“北海道フェアの元祖”を、東京ドームホテルで心ゆくまで堪能してみてはいかがでしょうか。

■information

「北海道フェア2025」

期 間：【第1弾】～12月19日まで

場所：東京ドームホテル 3F スーパーダイニング「リラッサ」

時間：ランチブッフェ【90分制】11:30~15:00／ディナーブッフェ【120分制】17:00~21:30

料金：ランチ：平日5,650円/子ども(4歳~小学生)2,600円／土・日・祝日6,350円/子ども2,350円 ディナー：平日7,200/子ども(4歳~小学生)2,400円／土・日・祝日7,900円/子ども2,600円 (※ソフトドリンクバー付き / メニュー内容は状況により変更となる場合あり / 表示料金はサービス料・消費税込み)

予約・問合せ：03-5805-2237(受付時間10:00～19:00)



