元プロ野球選手で野球解説者の鈴木健氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で6日に公開された動画に出演。天才だと思う選手について語った。

「天才が努力するとこうなる」

天才だと思った選手がいるかを聞かれ、鈴木氏は「ライオンズに僕が入ったときは、錚々たるメンバーで」と回想。鈴木氏が西武に入団した1988年は、石毛宏典氏、秋山幸二氏、清原和博氏らが主力として名を連ねていたが、鈴木氏は「皆さん、練習量もハンパなかったし、実力もすごかったので、敵わないんですよね」と振り返る。

その上で、鈴木氏が「天才が努力するとこうなるんだなってことを、自分自身(感じた)」「(天才なのに)努力するから、とんでもない成績を残すんだなって、見てて、肌で感じましたね」と話すと、真中満氏も「当時の西武はすごいメンバーでしたもんね」と納得しながら、「(その中で4番を打つこともあった健さんも)すごいんですよ」と賛辞を贈っていた。