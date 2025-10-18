『映画ラストマン -FIRST LOVE-』(12月24日公開)に出演する福山雅治と大泉洋が18日、千葉・幕張メッセで行われた「GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」にシークレットゲストとして出演した。

2023年4月期にTBS系日曜劇場として放送され大きな反響を呼んだ『ラストマン -全盲の捜査官-』を映画化。福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗の“無敵バディ”が難事件を解決していく。

この日は、GirlsAward初出演となる主演の福山雅治と、2016年以来9年ぶりの出演となる大泉洋がサプライズ登場。会場からどよめきが起こる中、役同様、福山は白杖を手に持ち、大泉がサポートするようにしてランウェイを歩いた。

大泉は「灰色担当の大泉です。よろしくお願いします」と挨拶し、MCの山里亮太が「アイドルのテンションで来ている」とツッコミ。福山は「皆様、私たちのことをご存じなのかわかりませんけど、どうも初めまして福山雅治です。よろしくお願いします」と挨拶した。

そして、映画について大泉は「連続ドラマのあの頃に比べると、だいぶアクションが多くなっちゃいまして、あれよりもさらに年齢を重ねた我々にはかなり厳しい撮影でした。私よりは福山さんが大変でした」と述べ、福山も「人間何が起こるかわかりませんね。全くそういうつもりはなかったんですけど、アクションをやらせていただいて」と話していた。

「GirlsAward」(ガールズアワード)は、2010年から開催している日本最大級のファッション＆音楽イベント。28回目となる今回のテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。2000年代に人気を集めた“着せ替えゲーム”のように、GirlsAwardでお気に入りのアイテムを選びながら、自分らしさを思いきり楽しんでほしいという思いが込められている。