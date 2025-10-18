集英社のティーン向けメディア『Seventeen』の専属モデル決定オーディション「ミスセブンティーン2025」の結果が18日、千葉・幕張メッセで開催された「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」で発表され、「ミスセブンティーン2025」に選ばれた岡本望来(14歳)、梶原叶渚(16歳)、川瀬翠子(13歳)、佐々木満音(15歳)、原田花埜(15歳)、堀口真帆(17歳)の6人がお披露目された。

「ミスセブンティーン2025」6人のプロフィール

■岡本望来(おかもと みく)

2011年10月13日生まれ／中学2年生

出身地：大阪府

趣味は映画鑑賞で、特技はけん玉と変顔。好きな食べ物は焼肉とニンニク。NHK「連続テレビ小説」『あんぱん』や、ドラマ『放課後カルテ 2025秋』(日テレ系)への出演などで話題。

■梶原叶渚(かじわら かんな)

2009年７月31日生まれ／高校1年生

出身地：東京都

趣味は漫画を読むこと。特技はダンス。好きな食べ物はフルーツとえび。カジサックファミリーの長女。SNSフォロワー数はTikTok35万人、インスタグラムが24万人を突破。※10月16日時点

■川瀬翠子(かわせ すいこ)

2012年3月27日生まれ／中学2年生

出身地：東京都

趣味は絵を描くこと、ギター、デコ、メイク、ヘアピン集め。特技はバレエ、絵を描くこと。好きな食べ物はラーメン。「ミスセブンティーン2025」の最年少ながら、モデル経験が豊富。

■佐々木満音(ささき みろん)

2010年5月14日生まれ／中学3年生

出身地：広島県

趣味は音楽をきくこと、おいしいものを食べること。特技はアサラト(アフリカの楽器)の演奏。好きな食べ物は韓国料理、ジャンクフード。「美少女図鑑AWARD 2023」グランプリ。

■原田花埜(はらだ はなの)

2010年4月4日生まれ／中学3年生

出身地：広島県

趣味は食べること、歌うこと、料理、ドラマ鑑賞。特技は肩関節がやわらかいこと、台詞覚えが早いこと。好きな食べ物はトマト、チーズ。「ミスセブンティーン2024」ファイナリストからのリベンジ。

■堀口真帆(ほりぐち まほ)

2008年10月10日生まれ／高校2年生

出身地：東京都

趣味は料理、お菓子作り。特特技はリフティング、卓球、ダンス。好きな食べ物は抹茶のスイーツ。『仮面ライダーゼッツ』のヒロイン・ねむ役で話題。