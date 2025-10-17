11月1日に開始する新配信サービス「DOWNTOWN+」(ダウンタウンプラス)の公式SNSが17日に更新され、新たな番組が発表された。

松本人志

14日から毎日、番組『7:3トーク』『実のない話』『ダウプラボイス』が発表され、この日は、『大喜利GRAND PRIX』が発表された。

公式SNSでは「【オリジナル番組 大喜利GRAND PRIX】松本人志が仕掛ける「大喜利GRAND PRIX」がついに幕を開ける！ルールはシンプル。『芸人自らがお題を作成し、そのお題をライバルたちが回答』審査員の松本人志が“認めた者”だけに与えられる究極の称号を掴むのは誰だ！？」と紹介。

この投稿に、「とにかく早よ見たい！！」「最高」「楽しみすぎる」「待ってました、大喜利ー」「審査員の松ちゃん 嬉しいー」「ワクワクがとまらん」「絶対に盛り上がるやつやん」「大喜利きたーーーー！！」などと期待の声が寄せられている。

「DOWNTOWN+」のコンテンツは「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3つのカテゴリーで構成。まずは、松本人志カテゴリーにおいて、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートする。

視聴方法はスマートフォン(アプリ)、テレビ(アプリ)、パソコン。料金は月額1100円、年額1万1000円(いずれも税込み、定額制)。配信開始日は11月1日夜、申し込み開始日は10月24日で公式HPから受け付ける。