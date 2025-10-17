お笑いコンビの千鳥がMCを務めるPrime Videoの配信バラエティの第2弾『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』が、11月21日(20:00～)に配信されることが17日、発表された。番組サポーターの乃木坂46・林瑠奈も続投する。

この番組は、お笑いの最前線で活躍する芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、「即興コント」の頂点を決めるお笑いサバイバル・バトル。総額1億円規模の巨大セットからせり上がるコントセットから繰り出されるお題に、8組のオリジナルコンビが優勝賞金1,000万円をかけて競い合う。昨年配信された第1弾は、Prime Videoのオリジナルバラエティ番組視聴者数で歴代1位を記録した。

審査するのは200人の観客。ステージごとに“一番面白くないコンビ”が脱落する過酷ルールのもと、試されるのは、瞬発力、アドリブ力、表現力といった“笑いの総合力”だ。

収録を終えた千鳥の大悟は「面白かったという声を前回たくさんいただきました。『ゴールデンコンビ』は、芸人たちにとって、呼ばれたくはないけど、呼ばれたら“認められている”ってうれしい気持ちもある、そういう番組になったんじゃないかなと思います。今回もめちゃくちゃ笑ったし、最後はなんか感動する感じやったな。期待していてください」とコメント。

相方のノブは「前回は本当に何も分からないまま収録したんですけど、終わった後に、“これはたくさんの方が見てくれるんじゃないかな”と確信していました。想像以上の反響で、こうして第2回を迎えられてうれしいです。今回もまさに激闘…! 芸人たちの熱量が半端じゃなかったし、シビれる瞬間もあってすごいお笑いを見たなという思いです。あと、心からMCで良かったって思いました」と収録の感想を述べた。

番組サポーターの林は「前回に続き、番組のサポーターとして参加できたことが何よりうれしいです! 今回は、私も笑わせてもらうような、楽しめる感じもありましたが、様々なキャラクターのカラーがまた違う形で出ていて、オリジナルコンビが生む化学反応などもさらにパワーアップしておりますので、ぜひご期待ください!」と呼びかけた。

番組制作のAmazon MGMスタジオで、フランスと日本のオリジナル作品製作の責任者を務めるトマ・デュボワ氏は「昨年の『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』が、Prime Videoオリジナルバラエティ番組として歴代No.1の視聴者数を獲得できたことを大変うれしく思います。千鳥をMCに、実力派芸人たちのオリジナルコンビによる即興コントバトルという、この斬新な企画が、プライム会員の皆様に今後もさらなる笑いの化学反応を生み出していくことを願っています」と前回の反響の喜びとともにアピールをした。

配信は全5話で、11月21日に1話・2話(第1～第3ステージ)、同28日に3話・4話(第4～第6ステージ)、そして12月5日に5話(決勝)の順に公開される。

