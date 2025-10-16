2018年の「へやキャン△」以来、毎年テーマを変え、実施されてきたグルーヴガレージ企画・主催による『ゆるキャン△』イベントも今年でついに8回目。物販イベント「ともキャン△2025」が、2025年10月25日(土)～11月16日(日)、東京・秋葉原のボークス秋葉原ホビー天国2、6階にて開催される。

本イベントの描き下ろしイラストは、『ゆるキャン△ SEASON３』のアニメ製作を担当しているエイトビットによるもので、到着後キャンプメシにありついたところ、あまりの旨さに肉の世界に転移してしまった(？)なでしこ＆リン＆綾乃、途中の温泉でくつろく、千明＆あおい＆恵那の2組の様子が描かれている。

前回の描き下ろしイラストよりも少し先に進んだ内容となり。グルーヴガレージのこれまでの流れだと、年ごとに内容が先に進んでいくので、この続きがどうなっていくのかも気になるところ。これまで同イベントでおなじみのデフォルバージョンも描き下ろしイラスト連動で用意されている。

今回のイベントで先行販売されるラインナップは以下の通りとなっている。

また、これらの商品に加え、グルーヴガレージの『ゆるキャン△ SEASON３』商品、そしてこれまでの『ゆるキャン△』商品なども販売されるので、あわせて注目しておきたい。

そして、イベントおなじみの購入特典は購入金額1,000円(税込)ごとにランダムでもらえる特製カード全15種(※無くなり次第、終了)、さらに、購入金額3,000円(税込)ごとにガラポンチャレンジで当たる日替わり直筆サイン入りTシャツが用意されている。

(C)あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト