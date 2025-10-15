女優の石原さとみが、16日に放送される『あしたが変わるトリセツショー』(NHK総合 毎週木曜19:30～)でMCに復帰する。

石原さとみ

第2子出産のため、番組を休んでいた石原。復帰初回のテーマは「スマホとのつきあい方」。ノーベル賞候補の睡眠学者が自ら実践する“睡眠の質up”スマホ技とは? 他にも「記憶力や集中力との関係」など最新情報を届ける。

石原は「ホームに帰ってきた！またここから始まるんだな！とワクワクしながら収録しました」と感想を述べ、「実は昨日の夜、緊張して寝つけなかったんです。でも今回のテーマが『スマホとのつきあい方』で、その中に睡眠に関係することがあったので試してみたら、す～っと寝られて、ありがとう～トリセツって思いました！」とトリセツに感謝。

そして、「ほかにも私自身がトリセツショーに助けられていることがたくさんあります。お休み中に一番食べた料理が、番組で紹介したトマトやトウモロコシのパスタでした。番組で得た知識が自分の生活を確実に豊かにしていて、実体験としてよかったものをお届けできるというのが、ウソがなくて幸せなお仕事だと思っています。これからも末永くよろしくお願いします！」と番組への思いを語った。

