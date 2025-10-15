2025年10月の新作5品まとめ(10月14日発売予定)

本記事ではミニストップで10月14日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、温かいメニューが恋しくなる季節にぴったり、ほっとする麺類をはじめ、チョコやパンプキンのスイーツ、惣菜パンやサラダなどの新商品が登場しています。

ミニストップ2025年10月の新商品まとめ

「野菜かき揚げうどん(関東・東北)」(464.40円)

価格 : 464.40円

販売地域: 東北・関東

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「野菜かき揚げうどん(関東・東北)」(464.40円)は、4種の野菜(玉ねぎ、にんじん、ごぼう、春菊)を使用したかき揚げとわかめをトッピングしています。

「ハーブチキンと彩り野菜のサラダ」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 関東

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

色鮮やかなにんじんとキャベツのサラダにハーブチキンとブロッコリー、マカロニのガーリック和えをトッピングした「ハーブチキンと彩り野菜のサラダ」(429.84円)は、フレンチタイプドレッシングのさっぱりと食べられます。

「ふんわりピザパン」(181.44円)

価格 : 181.44円

販売地域: 関東・東海・近畿・四国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「ふんわりピザパン」(181.44円)は、ふんわりとしたブリオッシュ生地にピザソースとチーズ、ウィンナー、パセリ、マヨネーズをトッピングし焼き上げています。

「パンプキンスティックパイ」(149.04円)

価格 : 149.04円

販売地域: 全国※九州は10月16日

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

秋らしくかぼちゃを使用した「パンプキンスティックパイ」(149.04円)は、パイ生地にパンプキンフィリングを絞り、スティック状に焼き上げています。

「ベルギーチョコパフェ」(354.24円)

価格 : 354.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ベルギー産チョコレートを使用した芳醇な香りと軽やかな味わいが楽しめる「ベルギーチョコパフェ」(354.24円)は、チョコレートの配合を調整し、より食べやすい味わいにリニューアルしました。

まとめ

10月14日発売の新商品は、肌寒くなってきたこの頃に食べたくなる「温かい麺」や、「チョコパフェ」、秋らしさ感じる「パンプキンパイ」、色鮮やかな「サラダ」、ふんわり食感の「ピザパン」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

