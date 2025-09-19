食品の値上げが家計を直撃。安いお肉を求めてちらしをチェックしたり、少ない材料でボリュームアップできるメニューを考えたり、毎日大変ですよね。そこで今回は、キユーピー公式(@kewpie_official)が提案する、安くてボリューム満点なワンパン肉料理のレシピを紹介します。

フライパン一つで完結!揚げ焼きチーズカツ🍳

.

【作り方】(1人分)

フライパンに豚ロース肉薄切り(6枚)を2枚ずつ重ねて3組並べ、片面にマヨネーズ(大さじ1)をぬる。パン粉をふり、ひっくり返したら、もう片面にスライスチーズ(3枚)をのせて半分に折る。油(大さじ3)を回しかけ、両面がこんがりするまで揚げ焼きして完成。

(@kewpie_officialより引用)

今回紹介するレシピは、フライパン一つで完結する「揚げ焼きチーズカツ」。チーズがとろっと溢れていて、とっても美味しそうですね。

使用するメイン食材は、比較的安く手に入る「豚ロースの薄切り肉」。ワンパンレシピなので、食材の節約だけでなく、時間も水道代も節約できちゃうんです!!

まずは材料(1人分)から。豚ロースの薄切り肉6枚、スライスチーズ3枚、マヨネーズ大さじ1、パン粉(適量)、油(大さじ3)を用意します。

フライパンに直接お肉を2枚ずつ重ねて3組並べたら、片面にマヨネーズをぬります。パン粉をふりかけ、ひっくり返します。マヨネーズがバッター液代わりになっているんですね。

ひっくり返したら、今度はスライスチーズをのせて半分に折りたたみます。

油を回しかけ、両面がこんがりするまで揚げ焼きにしたら完成です!!

普通にチーズカツを油で揚げて作ろうとすると、バットにバッター液を作って、もう一つのバットにパン粉を用意して厚めにまとわせる必要が。しかし、今回のレシピは揚げ焼きなので、パン粉が薄くてもチーズが油の中であふれ出る心配もないですし、バッター液も不要。

食費を抑えるだけでなく、洗い物も最小限にできるのが嬉しいポイント。コスパもタイパも叶える神レシピとなっています!

SNSで紹介されると、「これは有能レシピ!!」「巻かなくても、半分に折ればイイんやね。 それ頂きます」「これうまそーーーー 今度やってみよ」といった声が。中に粒マスタードやしその葉などを挟んでも美味しそうですし、お弁当のおかずにもぴったりです!

今夜のメニューはこれで決まり!! みなさんも、作ってみてくださいね。