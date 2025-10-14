11月1日に開始する新配信サービス「DOWNTOWN+」(ダウンタウンプラス)の公式SNSが14日に更新され、松本人志が仕掛けるオリジナル番組のタイトルと概要が発表された。

松本人志

SNSでは、「【オリジナル番組 7:3トーク】松本人志が仕掛ける新感覚トーク、いよいよ始動します」と発表。「ゲストと“とある作業”をしながら交わす『7:3トーク』で、等身大の言葉がこぼれます。テレビでは聞けない小っ恥ずかしい本音も続々と」と内容を伝えた。

「DOWNTOWN+」のコンテンツは「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3つのカテゴリーで構成。まずは、松本人志カテゴリーにおいて、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートする。松本の新コンテンツについては、芸人が参加する大喜利やゲストとのトーク番組など、多彩な企画を準備しているという。

視聴方法はスマートフォン(アプリ)、テレビ(アプリ)、パソコン。料金は月額1100円、年額1万1000円(いずれも税込み、定額制)。配信開始日は11月1日夜、申し込み開始日は10月24日で公式HPから受け付ける。