MALIA.、元夫・山本KIDさんへの思いを涙ながらに語る

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#6が、10日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.,

    『ダマってられない女たち season2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.,

元夫・山本KIDのお墓参りに

番組では、4度の離婚を経験し、現在は4児のシングルマザーとしてドバイで暮らす実業家・MALIA.の生活に密着。帰国したときに必ず訪れるという、7年前にがんで亡くなった元夫・山本“KID”徳郁さんのお墓参りにも行き、彼への思いを涙ながらに告白した。

「闘病中の最後まで連絡を取って話してた」と明かし、離婚後も深いつながりがあったことをうかがわせたMALIA.。離婚に至った真相については「大事な時にいてくれなくて。それが原因で私たちお別れしちゃったんだけど」と、当時の寂しさを吐露。一方で、「みんなにとって大きな存在。生きてるとか亡くなってるとかっていうことよりも、もう存在として大きいんじゃない?」と、今も変わらない彼へのリスペクトを語った。

ただ、自身の仕事の成功も山本KIDの影響かと問われると、「それは関係ないでしょ。それは私の努力でしょ」と笑顔で一蹴し、経営者としての強い一面も見せていた。

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

