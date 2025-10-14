MALIA.、元夫・山本KIDさんへの思いを涙ながらに語る

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#6が、10日に配信された。

元夫・山本KIDのお墓参りに

番組では、4度の離婚を経験し、現在は4児のシングルマザーとしてドバイで暮らす実業家・MALIA.の生活に密着。帰国したときに必ず訪れるという、7年前にがんで亡くなった元夫・山本“KID”徳郁さんのお墓参りにも行き、彼への思いを涙ながらに告白した。

「闘病中の最後まで連絡を取って話してた」と明かし、離婚後も深いつながりがあったことをうかがわせたMALIA.。離婚に至った真相については「大事な時にいてくれなくて。それが原因で私たちお別れしちゃったんだけど」と、当時の寂しさを吐露。一方で、「みんなにとって大きな存在。生きてるとか亡くなってるとかっていうことよりも、もう存在として大きいんじゃない?」と、今も変わらない彼へのリスペクトを語った。

ただ、自身の仕事の成功も山本KIDの影響かと問われると、「それは関係ないでしょ。それは私の努力でしょ」と笑顔で一蹴し、経営者としての強い一面も見せていた。