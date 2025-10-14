タレントのホラン千秋が4日、公式YouTubeチャンネル『ホラン千秋 YouTube』を更新。オーストラリアの一人旅で、自身の思いを語った。

ホラン千秋

「休むのは努力が必要」「人生の余白って大事」

8年間キャスターを務めたTBS系『Nスタ』を、今年3月に卒業したホラン。日々の忙しさに追われ、「生放送がある生活が8年間続いてたので、時間は全部有効活用。元々、効率がいいのは好きなので無駄なく過ごしたい」「とにかくタスク管理。あれやってこれやって」という意識だったが、「生放送がなくなってから、休むのを訓練してるみたいな感じ。休み慣れてないから、何もしない日があると、何かしなきゃ! みたいな」と吐露。自身の性格上、「休むのは努力が必要」だと打ち明けた。

仕事について、「まだまだバリバリ働きたい」「ただただ楽しい」と語ったホランだが、「でもそれは、アドレナリンサイド。オキシトシンサイドを感じる努力をしなきゃなって。私の日々はアドレナリンなの(笑)」とも。「自分が好きな仕事で、カッコいい仲間たちと仕事させてもらえるのであれば、戦力でいたい。そういうアドレナリンはすごい好きだし、楽しい」としつつ、「オキシトシンを感じなきゃなと思って」「人生の余白って大事」としみじみ痛感している様子だった。

また、「人生って選択の連続じゃん」と話したホランは、「無数にある選択肢の一つしか基本的に選べない。選んだ一つと、それ以外のすべて。それ以外のすべてを、こっちがよかったかも……って一つひとつ消していく作業は人生で足りないから。選んだほうを楽しめばいい」と熱弁。さらに、「全部に意味がある」と強調しながら、「乗り継ぎがうまくできなかったら、うまくいかないほうがよかったのかな? 運命の時間調整かな? とか。次の電車あるし」とポジティブに語っていた。

コメント欄には、「素敵なお話をありがとう」「救われたような気分」「涙が出ました」「心に沁みます」「人間性が大好きです」「全部、共感しかなかったです!」「生き方に感銘を受けました」「生きることに前向きなホランさん」「もっと丁寧に過ごそうと思えました」など、多数の反響が寄せられている。